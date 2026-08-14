Zabójstwo dyrektora UnitedHealthcare. Nagła zmiana Mangione, chodzi o zarzuty

W skrócie Luigi Mangione przyznał się do śledzenia i zastrzelenia dyrektora generalnego UnitedHealthcare Briana Thompsona w Nowym Jorku, zaznaczając przed sądem, że był świadomy swoich działań.

W procesie federalnym Mangione oświadczył, że użył podstępu, by uzyskać informacje o miejscu pobytu Thompsona, a następnie zastrzelił go na ulicy na Manhattanie w grudniu 2024 roku.

Obrona Mangione prowadziła rozmowy z prokuraturą federalną na temat możliwości ugody i argumentowała o oddalenie zarzutów stanowych, wskazując na zakaz podwójnego karania za ten sam czyn.

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W piątek Mangione przyznał się tylko do zarzutów federalnych. Wcześniej jego pełnomocnicy dyskutowali ze śledczymi o możliwym przyznaniu się do winy w zamian za ugodę.

Mężczyzna przyznał otwarcie, że w 2024 roku śledził Briana Thompsona w drodze na konferencję z inwestorami i zastrzelił go na ulicy w Nowym Jorku - podała agencja Associated Press.

Zabójstwo dyrektora UnitedHealthcare. Mangione: Zastrzeliłem pana Thompsona

Mangione ujawnił przy tym, że posłużył się podstępem, aby zdobyć informacje o miejscu pobytu dyrektora UnitedHealthcare. W tym celu skontaktował się z firmą ubezpieczeniową, podszywając się pod jednego z inwestorów.

- Rankiem 4 grudnia 2024 roku zastrzeliłem pana Thompsona na Manhattanie i on zmarł - powiedział przed sądem, po czym dodał: "Wiedziałem, że to, co robię, jest nielegalne".

Mangione wyjaśnił jednocześnie, że wystąpił przeciwko Thompsonowi "po latach zmagania się z silnym bólem spowodowanym złamaniem kręgosłupa i pokonywania przeszkód, jakie stawiał system ubezpieczeń zdrowotnych".

Sędzia dopytywała go, czy rozumie, że za ten czyn może spędzić resztę życia w więzieniu. Mangione odpowiedział neutralnym głosem, że "tak". Wyrok ma zostać ogłoszony 18 grudnia.

Stacja CNN poinformowała, że proces stanowy Mangione miał się rozpocząć w przyszłym miesiącu, ale po dzisiejszym przyznaniu się do winy, jego prawnicy złożyli wniosek o oddalenie sprawy stanowej z powodu "podwójnego karania za to samo przestępstwo".

Prawnicy Mangione rozmawiali z prokuraturą federalną. W tle ewentualna ugoda

Wcześniej NBC News podała, że przed planowanym posiedzeniem sądu odbyły się rozmowy prawników Luigiego Mangione z prokuraturą federalną. Tematem miało być możliwe przyznanie się do winy w zamian za ugodę.

Analityk prawny NBC News Danny Cevallos ocenił, że przyznanie się Mangione do winy przed sądem federalnym może pozwolić obronie domagać się oddalenia części lub wszystkich zarzutów stanowych, powołując się na zakaz ponownego sądzenia za ten sam czyn.

Argumentacja ta od początku stanowi element strategii obrony. Mimo to prokuratura może dowodzić, że zarzuty federalne dotyczą m.in. prześladowania ofiary między stanami, a stanowe - umyślnego zabójstwa i nielegalnego posiadania broni, a więc różnych czynów i szkód.

Sędzia Gregory Carro uznał jednak wcześniej argument obrony za przedwczesny, ponieważ sprawa federalna nie została rozstrzygnięta.

Do tej pory Mangione nie przyznał się do ośmiu zarzutów stanowych, w tym zabójstwa drugiego stopnia. Grozi mu dożywocie. W styczniu sędzia federalna Margaret Garnett zablokowała możliwość wymierzenia mu kary śmierci.

Mangione jest oskarżony o zastrzelenie Thompsona w grudniu 2024 roku przed hotelem Hilton na Manhattanie. Po kilkudniowej obławie został zatrzymany w restauracji McDonald's w Altoonie w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Według policji i firmy Mangione nigdy nie był klientem UnitedHealthcare.



