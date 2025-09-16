Zabójstwo Charliego Kirka. Podejrzany z zarzutami

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Siedem zarzutów postawiła prokuratura stanowa w Utah 22-letniemu Tylerowi Robinsonowi, oskarżonemu o zabójstwo prawicowego aktywisty Charliego Kirka. Śledczy zapowiedzieli, że w przypadku skazania mężczyzny będą domagać się kary śmierci. Z opublikowanych SMS-ów sprawcy wynika, że zabił działacza, bo "miał dość jego nienawiści".

Podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka usłyszał zarzuty
Podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka usłyszał zarzutyJOSH EDELSON/POOLAFP

22-letniemu Tylerowi Robinsonowi postawiono siedem zarzutów, w tym zabójstwa z premedytacją, nielegalnego użycia broni palnej, utrudniania śledztwa i wpływania na świadków - poinformował szef prokuratury okręgowej z hrabstwa Utah Jeffrey Gray.

Jak wyjaśnił, te ostatnie zarzuty mają związek ze zniszczeniem przez niego dowodów i poleceniem znajomym, by zniszczyli otrzymywane od niego wiadomości.

Zabójstwo Charliego Kirka. Zarzuty dla podejrzanego 22-latka

Gray powiedział, że śledczy będą wnioskowali o karę śmierci dla 22-latka, który jeszcze we wtorek ma pojawić się podczas wirtualnego posiedzenia sądu. Według prokuratury oskarżony o zabójstwo nie współpracuje z organami ścigania, choć robią to członkowie jego rodziny.

Zobacz również:

Dlaczego śmierć Charliego Kirka ma szczególne znaczenie? /zdjęcia źródłowe: Getty Images/123RF, kolaż: A.Włodarczyk
Tylko w Interii

Amerykańska prawica zapłonęła gniewem. Dlaczego śmierć Charliego Kirka ma szczególne znaczenie?

Andrzej Kohut
Andrzej Kohut

    Prokuratura opublikowała też treść SMS-ów, wymienianych przez Robinsona ze swoją transpłciową partnerką, z którą mieszkał.

    Pytany o to, dlaczego dokonał zabójstwa, odparł, że "miał dosyć jego (Kirka) nienawiści" i że "pewnej nienawiści nie da się pozbyć negocjacjami".

    Stwierdził też, że wygrawerowane przez niego napisy na łuskach pocisków to "jeden wielki mem". Chodzi m.in. o napisy: "Hej faszysto, łap", co jest cytatem z gry wideo Helldivers 2, czy "Jeśli to czytasz, jesteś gejem".

    USA: Zabójstwo prawicowego aktywisty. Nowe ustalenia śledczych

    Z wiadomości Robinsona oraz zeznań jego ojca wynikało też, że karabin Mauser, którym posłużył się zabójca, należał pierwotnie do jego dziadka.

    Według dokumentów złożonych w sądzie przez śledczych, matka Robinsona zeznała, że jej syn w ostatnich latach coraz bardziej angażował się w politykę i stawał się bardziej "progejowski" i zorientowany na prawa osób transpłciowych.

    Prezydent Donald Trump i przedstawiciele jego administracji obwinili współodpowiedzialnością za mord "skrajną lewicę" i zapowiedzieli działania przeciwko organizacjom promującym, ich zdaniem, przemoc polityczną.

    Zobacz również:

    Radni Nowej Nadziei z Konina wzywają Piotra Czerniejewskiego do złożenia mandatu
    Wielkopolskie

    Radny opublikował film o Charliem Kirku. Uczelnia wszczęła postępowanie

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    "Wydarzenia": Infrastruktura przeciwpowodziowa wymaga pilnych remontówPolsat News

    Najnowsze