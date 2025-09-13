W skrócie Tyler Robinson został zatrzymany po 33 godzinach obławy jako podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka, prawicowego aktywisty.

Na trop zabójcy policję naprowadził znajomy pastor, który otrzymał informację od ojca sprawcy.

Ważnym dowodem okazały się zeznania współlokatora podejrzanego i odnaleziony w krzakach pistolet.

Charlie Kirk zmarł w tragicznych okolicznościach. Jego tętnicę szyjną przeszyła kula wystrzelona z pistoletu. Do zdarzenia doszło w środę podczas spotkania ze studentami na uniwersytecie Utah Valley University.

Po 33 godzinach poszukiwań policja schwytała domniemanego sprawcę. To 22-letni Tyler Robinson. Prezydent Trump informował, że "wydał go ktoś z jego otoczenia".

Portal telewizji BBC opisuje szczegóły ujęcia 22-latka, powołując się na oświadczenie śledczych prowadzących sprawę.

Zabójstwo Charliego Kirka. Policja schwytała sprawcę, dostali "cynk" od pastora

Tyler Robinson przyznał się do dokonania zbrodni swojemu ojcu. Tłumaczył, że wolałby odebrać sobie życie niż się poddać. Następnie ojciec wykonał telefon do znajomego pastora. Obaj mężczyźni próbowali uspokoić 22-latka. Po czym duchowny poinformował policję o całym zajściu.

Gubernator stanu Utah Spencer Cox przekazał, że śledczy sprawdzili monitoring. Z nagrań wynika, że Robinson pojawił się na terenie uniwersytetu około cztery godziny przed oddaniem strzału do Charliego Kirka.

Członek rodziny 22-latka miał przyznać podczas przesłuchania, że Tyler Robinson miał bardzo krytyczne zdanie o prawicowym aktywiście. Uważał, że Kirk "szerzy nienawiść". We wtorek śledczy planują wnieść formalny akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu.

Ważne zeznanie złożył współlokator Tylera Robinsona, który pokazał prokuratorom wymianę wiadomości na platformie Discord. 22-latek zwierzał się użytkownikowi o nazwie "Tyler", że trzeba zabrać z krzaków pistolet owinięty w ręcznik. Właśnie karabin owinięty w ręcznik znaleźli funkcjonariusze FBI w czwartek w pobliżu uniwersyteckiego kampusu.

BBC dotarło do publicznych rejestrów, wskazujących sympatie polityczne 22-latka i jego rodziców. Tyler Robinson był zarejestrowany jako bezpartyjny, zaś jego ojciec i matka jako republikanie.

USA. Charlie Kirk nie żyje. Był prawicowym aktywistą

Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie Charliego Kirka i słychać strzał oddany w jego kierunku. W miejscu, gdzie doszło do tragicznego incydentu, wybuchła panika, a zgromadzeni ludzie zaczęli uciekać.

Aktywista został przewieziony do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

"Wielki, a nawet legendarny, Charlie Kirk, nie żyje. Był kochany i podziwiany przez wszystkich, szczególnie przeze mnie, a teraz nie ma go już z nami. Kierujemy z Melanią wyrazy współczucia do jego żony Eriki i rodziny. Charlie, kochamy cię!" - przekazał za pośrednictwem serwisu Truth Social Donald Trump.

