W skrócie FBI opublikowała nagranie z podejrzanym o zabójstwo Charliego Kirka i oferuje nagrodę za informacje prowadzące do jego identyfikacji.

Departament Stanu USA planuje wprowadzić zakaz wjazdu dla cudzoziemców wyrażających radość ze śmieci Kirka.

Zabójstwo Charliego Kirka podczas dyskusji na uniwersytecie głęboko wstrząsnęło opinią publiczną i wywołało szerokie reakcje polityczne.

Film zarejestrowany przez kamerę przemysłową przedstawia jeden z obiektów na terenie Uniwersytetu Utah Valley. Na nagraniu widać postać biegnącą po jego dachu, a następnie zeskakującą na pobliski trawnik.

Mężczyzna kontynuuje ucieczkę, przechodząc przez ulicę i udając się w kierunku zalesionego rejonu. To właśnie tam został odnaleziony karabin, którego użyto do oddania śmiertelnego strzału w kierunku amerykańskiego influencera.

Zabójstwo Charliego Kirka. FBI publikuje nagranie z podejrzanym, Departament Stanu USA wprowadza restrykcje

FBI poinformowała, że na dachu budynku zabezpieczone zostały już ślady - butów, przedramienia i dłoni. Wcześniej służby opublikowały fotografie przedstawiające podejrzanego.

Według służb mężczyzna miał na sobie czarną koszulkę z amerykańską flagą i orłem. Nosił buty typu trampki firmy Converse i okulary przeciwsłoneczne. Na głowie miał czapkę z białym trójkątem. Niósł też czarny plecak.

Za informacje mogące doprowadzić do identyfikacji strzelca FBI zaoferowało nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów.

Dziennikarz Eric Duagherty, powołując się na słowa zastępcy amerykańskiego sekretarza stanu Chrisa Landau poinformował, że w piątek Departament Stanu USA ogłosił, że każdy cudzoziemiec, który wyraził w przestrzeni internetowej radość z zamachu na Kirka otrzyma zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Amerykański aktywista polityczny nie żyje. Republikanie opłakują popularnego influencera

Do zabójstwa Charliego Kirka doszło 10 września na kampusie uniwersytetu Utah Valley w Orem. Na miejscu odbywało się jedno z organizowanych przez influencera otwartych spotkań.

Kirk prowadził publiczną dyskusję z jednym z uczestników. Rozmowa dotyczyła masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych. Nagle rozległ się huk, a Kirk postrzelony w szyję osunął się na ziemię. Mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Śmierć influencera okazała się szokiem dla wszystkich środowisk politycznych. Żal z powodu jego odejścia manifestowały partie i organizacja prawicowe w wielu krajach świata, w tym w Polsce.

Donald Trump, który znał się prywatnie z Kirkiem, będącym wielkim orędownikiem prezydenta USA, nazwał go "legendarnym działaczem" i "męczennikiem za wolność". Wskazał też, że 10 września to "mroczny moment dla Ameryki".

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk był 31-letnim popularnym i cenionym przez środowiska prawicowe aktywistą politycznym, wyznającym konserwatywne poglądy. Otwarcie popierał administrację Donalda Trumpa, a przed wyborami z 2024 r. odwiedzał uniwersytety zachęcając studentów do uczestnictwa w wyborach.

Deklarował się jako chrześcijanin wyznania ewangelickiego. Od czterech lat był w związku małżeńskim z przedsiębiorczynią Eriką Frantzve. Para doczekała się dwojga dzieci. Ostatnie przyszło na świat rok temu.

Poglądy głoszone przez Kirka wielokrotnie budziły kontrowersje. Influencer usprawiedliwiał działania Izraela w Strefie Gazy, sprzeciwiał się wysyłaniu amerykańskiej broni do Ukrainy, opowiadał się za powszechnym dostępem do broni palnej, sam zresztą deklarował, że taką posiada.

- Uważam, że warto ponieść niestety kilka zgonów od broni palnej każdego roku w zamian za drugą poprawkę, pozwalającą nam chronić inne nadane nam przez Boga prawa. To rozsądne rozwiązanie, racjonalne - mówił podczas wystąpienia na kampusie Awaken Church w Salt Lake City w kwietniu 2023 r.

