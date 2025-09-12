W skrócie FBI intensywnie poszukuje sprawcy śmiertelnego postrzelenia Charliego Kirka.

W sieci opublikowano zdjęcia podejrzanego.

Śmierć wywołała silne reakcje polityczne - Donald Trump obwinił lewicę za eskalację konfliktu, a jego zwolennicy domagają się wyjaśnienia sprawy.

Biuro FBI w Salt Lake City prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny, którego wizerunek udało się uwiecznić na zapisach z monitoringu. To osoba, która może być prawdopodobnym sprawcą zamachu na życie Charliego Kirka.

Charlie Kirk nie żyje. FBI publikuje wizerunek potencjalnego napastnika

Poszukiwany to biały mężczyzna o szczupłej posturze ciała. W środę ubrany był jeansy, sportowe buty, czarną koszulkę z nadrukiem z amerykańską flagą, czarne okulary przeciwsłoneczne oraz ciemną czapkę z daszkiem.

Wszystkie osoby, mogące mieć informacje na temat miejsca pobytu potencjalnego napastnika, proszone są o kontaktowanie się z biurem terenowym FBI.

USA. Nowe informacje po zabójstwie Charliego Kirka

Dziennik "The Wall Street Journal" podał, powołując się na źródła wtajemniczone w śledztwo, że w samochodzie zabójcy Kirka znaleziona została amunicja zawierająca napisy z wyrazami zaczerpniętymi od ruchu antyfaszystowskiego i społeczności transpłciowej.

Dziennik zwraca też uwagę, że w momencie oddania śmiertelnego strzału przez napastnika, Kirk prowadził akurat debatę na temat masakr dokonywanych przez transseksualistów. W ciągu ostatnich lat doszło do kilku takich incydentów, ostatnio w lipcu, w katolickiej szkole w Minnesocie.

Podczas konferencji prasowej FBI miejscowa policja przekazała z kolei, że w pobliskim lesie odnaleziono broń, pobrano też odciski palców z karabinu i ślady butów.

Śmierć Charliego Kirka. Donald Trump zrzuca winę na lewicę

W sprawie zabójstwa Charliego Kirka zatrzymano wcześniej dwie osoby, ale obie zostały wypuszczone z aresztu po przesłuchaniach. W przypadku drugiego z podejrzanych dyrektor FBI Kash Patel ogłosił nawet, że jest on sprawcą i oświadczył to w portalu X, po czym spadła na niego fala krytyki dotycząca szerzenia dezinformacji.

Charlie Kirk był jednym z najważniejszych przedstawicieli amerykańskiej prawicy młodego pokolenia. 31-latek stał na czele organizacji Turning Point USA, mającej na celu mobilizowanie konserwatywnych wyborców wśród młodzieży.

Kirk to także jedna z bardziej rozpoznawalnych "twarzy" ruchu MAGA (Make America Great Again - red.) i bliski współpracownik prezydenta Donalda Trumpa. W reakcji na jego tragiczną śmierć przywódca nakazał opuszczenie flag do połowy masztu, a winą za eskalację politycznych napięć w kraju obarczył środowiska lewicowe.

