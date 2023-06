W rozmowie z telewizją MEGA Teodora wspomniała, że uwagę ekipy ratowniczej przykuło nietypowe nagromadzenie gałęzi. Był to pierwszy sygnał, aby uważnie przeszukać ten teren.

Dwójka z nich podeszła w to miejsce, aby sprawdzić, czy nic nie zostało tam przykryte.

Po odkryciu kilku gałęzi okazało się, że położone były na ciało nagiej kobiety w stanie zaawansowanego rozkładu. Początkowo stan zwłok nie pozwalał na identyfikację i potwierdzenie tożsamości. Pewność dały dopiero badania DNA, z których wynikało, że jest to poszukiwana 27-letnia Anastazja.

Sekcję zwłok przeprowadzono w poniedziałek na Rodos. Lekarze stwierdzili, że śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, ale zespół medyków nie był w stanie określić szczegółów.

Zabójstwo 27-letniej Polki. Banglijczyk z zarzutami

Według relacji dziennikarzy greckiego portalu Ethnos, 32-latek z Bangladeszu usłyszał zarzut zabójstwa kobiety z Polski.

Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Śledczy oskarżali go o porwanie i próbę ucieczki. Nie było bowiem żadnych dowodów, które mogłyby powiązać go z morderstwem.

Te zaczęły pojawiać się po zeznaniach współlokatora podejrzanego oraz po uzyskaniu przez funkcjonariuszy materiału wideo.

Śmierć Anastazji. Ważna pomoc współlokatora podejrzanego

Jak poinformowała rzeczniczka greckiej policji Constantia Dimoglidou, w śledztwie bardzo ważny udział miał współlokator oskarżonego 32-latka z Bangladeszu.

Jego zeznania, w dużej mierze, pozwoliły prokuraturze na przedstawienie Banglijczykowi zarzutu zabójstwa 27-letniej Polki.

Z wypowiedzi rzeczniczki greckiej policji wynika, że funkcjonariusze sprawdzają, czy oskarżony i ofiara zatrzymywali się gdzieś przed miejscem, w którym ciało dziewczyny zostało znalezione.

Weryfikowane jest także, czy Anastazja została przed śmiercią zgwałcona.

- Jeśli chodzi o napaść seksualną, nie mamy jeszcze obrazu z raportu kryminalistycznego. Nie wiemy jeszcze, czy była wykorzystana seksualnie. To, w jakim stanie znaleziono dziewczynę, wskazuje, że albo próbował ją zgwałcić, albo w końcu mu się to udało - stwierdziła Dimoglidou.

