W skrócie Policja odnalazła ciało zaginionej 13-letniej mieszkanki Berlina w opuszczonym budynku w miejscowości Altglietzen w Brandenburgii.

Podejrzany 22-letni obywatel Niemiec, wcześniej notowany za posiadanie dziecięcej pornografii, zmarł w szpitalu na skutek odniesionych ran postrzałowych.

Śledczy poszukują świadków, którzy widzieli srebrnego citroëna C5 na polskich tablicach rejestracyjnych w rejonie Berlina lub Brandenburgii przed 8 listopada.

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Policja wyjaśnia okoliczności mordu na nastolatce, który wstrząsnął wschodnimi Niemcami. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia srebrnego citroena C5 kombi z polskimi tablicami rejestracyjnymi.

Niemcy. Polski trop w sprawie zabójstwa 13-letniej Lisy

Samochód zabezpieczono w Altglietzen w północno-wschodniej Brandenburgii. To właśnie w tej miejscowości, w opuszczonym domu, policjanci znaleźli w niedzielę ciało 13-letniej Lisy. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że auto mogło zostać wykorzystane w przestępstwie.

Służby przekazały, że pojazd ma kilka widocznych uszkodzeń karoserii. Jest wyposażony w czarne stalowe felgi bez kołpaków, a jego tylne szyby są przyciemnione. Śledczy szukają osób, które widziały samochód przed 8 listopada w Berlinie lub Brandenburgii, szczególnie w rejonie Bad Freienwalde (Oder) i Altglietzen.

Funkcjonariusze starają się również ustalić, kto w tym okresie korzystał z samochodu. Apelują także o przekazywanie wszelkich innych informacji, które mogą mieć związek z pojazdem.

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Niemcy. 13-latka zaginęła w Berlinie. Znaleziono ciało

13-letnia uczennica zaginęła we wtorek przed tygodniem w berlińskiej dzielnicy Marzahn. W zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach uczestniczyły setki policjantów, psy tropiące, śmigłowiec oraz podwodny dron.

Przełom nastąpił w niedzielę dzięki zgłoszeniu dotyczącemu wtargnięcia na teren opuszczonego domu w Brandenburgii. Policjanci znaleźli tam ciało dziewczynki. W budynku znajdował się również domniemany sprawca, który był ciężko ranny. Najprawdopodobniej próbował odebrać sobie życie.

22-latek posiadał niemieckie obywatelstwo i jak podają media, był wcześniej objęty postępowaniem ws. posiadania dziecięcej pornografii. Jak poinformowała prokuratura, mężczyzna zmarł dziś w szpitalu wskutek ran postrzałowych.

Autor: Bartosz Dudek

Oryginalny artykuł jest dostępny na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.



