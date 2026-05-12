Zabójczy owad sieje popłoch u sąsiada Polski. Władze oferują duże pieniądze

W skrócie W zachodniej części Niemiec, w Nadrenii Północnej-Westfalii, występuje plaga szerszenia azjatyckiego, którego użądlenie może być niebezpieczne dla ludzi.

Szerszeń azjatycki nie tylko zagraża ludziom, ale również atakuje ule pszczół, co utrudnia zapylanie i zbiory.

Lokalne władze wprowadziły program obejmujący szkolenia dla pszczelarzy, zwrot kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz nagrody finansowe za usuwanie gniazd szerszeni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak opisuje portal Ruhr24, pochodzący z Azji inwazyjny gatunek szerszenia po raz pierwszy został zaobserwowany w Niemczech w 2014 roku. 11 lat później liczba obserwacji groźnego owada sięgała już ponad siedmiu tysięcy w samej Nadrenii Północnej-Westfalii.

Obecność insekta stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, którzy w wyniku użądlenia mogą nawet stracić życie, ale także pszczół. Szerszeń ten powszechnie atakuje ule, powodując problemy z zapylaniem i zbiorami.

Niemcy. Szerszeń azjatycki zadomowił się na zachodzie kraju

W związku z rosnącą populacją owada lokalne Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Konsumentów opracowało nową strategię, która ma pozwolić regionowi na uporanie się z problemem.

Plan landu składa się z trzech punktów. Pierwszym z nich są szkolenia dla pszczelarzy, które mają przygotować ich do likwidacji gniazd szerszeni, drugim - zwrot kosztów poniesionych na zakup specjalnych kombinezonów ochronnych.

Władze oferują także nagrody za przyczynienie się do ograniczenia populacji owadów. Każdy, kto profesjonalnie usunie tzw. gniazdo pierwotne (znajdujące się w miejscach łatwo dostępnych), otrzyma 150 euro.

Za gniazda wtórne, czyli duże i trudno dostępne, państwo oferuje z kolei 300 euro. Przeszkolone osoby mogą otrzymać także dofinansowanie do 2000 euro na profesjonalny sprzęt do zwalczania szkodników.

Źródło: Ruhr24

Co dalej z pakietem CPN i cenami paliw? Minister energii wyjaśnia Polsat News Polsat News