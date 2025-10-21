Do zdarzenia doszło 15 października. Prezydent Turkmenistanu Serdar Berdimuhamedow uczestniczył w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budowę linii produkcyjnej nawozów mineralnych w zakładach chemicznych im. Nijazowa w Turkmenabadzie. W mieście zamknięto ulice, a ruch pojazdów i pieszych został ograniczony.

Policyjne źródło przekazało Radiu Swoboda/Azatlyk, że mąż ciężarnej kobiety błagał na kolanach funkcjonariuszy, którzy blokowali drogę, aby ci przepuścili pojazd. To jednak się nie udało.

- Nie przepuścili go. Powiedzieli mu: "Idźcie do szpitala rejonowego bocznymi uliczkami". W drodze do szpitala jego żona zmarła mu na rękach. Kiedy dotarli do szpitala, lekarze powiedzieli: "Przyjechaliście za późno" i natychmiast wezwali policję - relacjonował jeden z rozmówców lokalnego radia.

Turkmenistan. Dramatyczna śmierć ciężarnej kobiety

Rozmówca dodał ponadto, że od momentu incydentu służby bezpieczeństwa pilnują domu tej rodziny. - Mąż zmarłej oświadczył, że złoży skargę do prezydenta, będzie domagał się sprawiedliwości oraz poinformuje o tym media i ONZ. Od tego czasu funkcjonariusze służb przychodzą do jego domu i grożą mu - przekazał.

Źródło z miejscowego Centrum Perinatologii i Ginekologii potwierdziło, że w dniu wizyty głowy państwa "praktycznie wszystkie drogi w Turkmenabadzie były zablokowane".

- Funkcjonariusze nie wypuszczali nawet karetek z parkingu naszego szpitala. Żaden z mieszkańców, którzy tego dnia wezwali pogotowie, nie otrzymał pomocy lekarskiej - przekazano.

Serdar Berdimuhamedow objął urząd prezydenta w marcu 2022 roku, przejmując schedę do swoim ojcu, Gurbangule Berdimuhamedowie. Syn kontynuuje autorytarny model rządzenia, oparty na kulcie jednostki i ścisłej kontroli społeczeństwa.

Źródło: Belsat

