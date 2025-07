Zablokowali dostęp do Groka. "Znieważał prezydenta Turcji"

Turecki sąd zablokował dostęp do chatbota Grok, po tym, jak oceniono, że wygenerowane przez niego odpowiedzi "znieważają Recepa Tayyipa Erdogana". Zdaniem władz wulgaryzmy były skierowane także do rodziny prezydenta. W Turcji za obrazę głowy państwa grozi do czterech lat pozbawienia wolności.