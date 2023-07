Hunter podkreślił, że "nigdy" nie udusiłby swojej żony, gdyby go o to nie poprosiła.

Spotkali się jako nastolatkowie

Słowa Huntera potwierdzali bliscy pary. - Moja matka błagała go o to od dłuższego czasu. Była co do tego pewna - mówiła w jednym z wywiadów córka państwa Hunterów Lesley Cawthorne.