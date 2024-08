Zabił trzy dziewczynki na zajęciach tanecznych. Sąd ujawnił jego dane

17-latek oskarżony o zamordowanie trzech dziewczynek w Southport w Wielkiej Brytanii to Axel Rudakuban. Jego dane ujawnił brytyjski sąd w obawie przed zaostrzeniem zamieszek, które trwają już od kilku dni. Wcześniej w przestrzeni publicznej zaczęła krążyć nieprawdziwa informacja, że sprawcą jest muzułmański imigrant, co doprowadziło do brutalnych starć z policją.