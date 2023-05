34-letni Anthony Michael Corrado w ubiegłym roku wyszedł z więzienia. Teraz wrócił za kraty, ponieważ w środę dokonał morderstwa swojej 82-letniej babci. Kobieta była wielokrotnie uderzana młotkiem. Po zbrodni Corrado zadzwonił do gosposi i poprosił, by pomogła mu "posprzątać prawdziwy bałagan".

"NY Post", powołując się na lokalne media informuje, że gdy kobieta przyjechała na zamknięte osiedle w miejscowości Naples na Florydzie, jej oczom ukazał się zakrwawiony mężczyzna. Zaprowadził on kobietę do sypialni, gdzie leżały zwłoki 82-latki. W domu widać było ślady krwi.

Reklama

Zabił młotkiem swoją babcię. Jej ciało zawinął w tkaninę

Ciało babci było zawinięte w brezent. Na jej głowie założony był worek. Gosposia chciała go zdjąć, jednak mężczyzna mówił, że gdy to zrobi "wszędzie będzie krew". Kobieta prosiła, by Corrado zadzwonił na policję. Ten odmawiał i tłumaczył, że gdy to zrobi "wróci do więzienia".

Lokalna policja informuje, że gosposia wymknęła się z domu pod pretekstem przyniesienia z samochodu środków czystości. W rzeczywistości uciekła z miejsca zbrodni i zaalarmowała pierwszy napotkany na drodze patrol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na osiedle, zatrzymali 34-latka stojącego przed domem.

"Zakrwawiony młotek leżał na kuchennym blacie. Krew była na ścianach i podłogach wewnątrz rezydencji. Policjanci zlokalizowali Corrado stojącego przed rezydencją z krwią na ubraniu" - informuje biuro szeryfa hrabstwa Collier.

Zabił młotkiem swoją babcię. Brutalnie pobił też dziadka

Policjanci znaleźli w domu pobitego do nieprzytomności starszego mężczyznę zawiniętego w dywan. Okazało się, że to dziadek mordercy. Mężczyzna wrócił ze sklepu i został zaatakowany przez wnuka. Przewieziono helikopterem ratunkowym go do szpitala w Fort Myers. "NY Post" podaje, że senior najprawdopodobniej przeżyje.

34-latek nie współpracował z policją - nie złożył wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Postawiono mu zarzut zabójstwo drugiego stopnia i zaatakowania osoby powyżej 65 roku życia. Trafił do więzienia. Policja nie ujawnia, co było motywem brutalnego ataku.