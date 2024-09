Dwoje nastolatków miało zakraść się do portu lotniczego w centralnej Rosji i podłożyć ogień pod stacjonujący tam helikopter. Maszyna błyskawicznie zaczęła się palić i spłonęła. To nie jedyny incydent, do jakiego doszło tej nocy, a internauci zajrzeli za kulisy całej akcji.