Nowy Dom Polski to klasztor sióstr elżbietanek, który służy również jako dom pielgrzyma. Znajdujący się w jerozolimskiej dzielnicy Me'a Sze'arim obiekt został oddany do użytku i poświęcony w grudniu 1941 roku, choć obecność sióstr elżbietanek w Jerozolimie sięga 1931 roku.

Pierwszy dom pielgrzyma dla Polaków w Jerozolimie powstał z inicjatywy księdza Marcina Pinciurka, który w 1908 roku kupił w Dzielnicy Chrześcijańskiej arabski dom mieszkalny (obecnie znany jako Stary Dom Polski).

Na początku lat 30. XX w. placówka nie była już w stanie przyjmować wszystkich przybywających pielgrzymów.

Ataki na polski klasztor w Jerozolimie. Placówka jest nękana od lat

Z tego względu z inicjatywy siostry Innocenty Gierszewicz za murami Starego Miasta rozpoczęto budowę Nowego Domu Polskiego. Skromne środki spowodowały, że budowa budynku trwała wiele lat.

Dzielnica, w której znajduje się budynek, to jeden z najstarszych żydowskich rejonów w Jerozolimie. Zamieszkują ją głównie ortodoksyjni Żydzi, których domy otaczają polski klasztor.

Po ostatnim ataku na klasztor polska placówka dyplomatyczna zaznaczyła, że koniecznością jest skuteczne zapobieganie takim incydentom. Do podobnych zdarzeń i nękania polskich sióstr zakonnych dochodzi w tym miejscu od lat.

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Latem 2023 roku, po nasileniu się ataków, przełożona klasztoru przekazała, że codziennością stały się plucie i wyzwiska, a na teren obiektu wyrzucane są śmieci z sąsiednich posesji.

Dochodziło również do rzucania w budynek butelkami, kamieniami i zepsutymi produktami spożywczymi oraz obrzucaniu przybywających pielgrzymów workami wypełnionymi wodą.

- Ta sprawa trwa od lat - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, komentując atak na klasztor i zapewnił, że resort jest "w stałym kontakcie z lokalną policją".

Jak zaznaczył rzecznik, Nowy Dom Polski mieści się w ortodoksyjnej dzielnicy Jerozolimy. - Dlatego najefektywniejsza będzie rozmowa z rabinem. Czasami udaje się w ten sposób do nich dotrzeć - podkreślił Wewiór i dodał, że "po takich rozmowach sytuacja się uspokajała". - Niestety, po jakimś czasie takie incydenty się powtarzają - podsumował rzecznik.





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