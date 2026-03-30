W skrócie Armia Izraela zawiesiła żołnierzy po incydencie z użyciem siły wobec dziennikarzy CNN na Zachodnim Brzegu.

Śledztwo wykazało "uchybienia w zachowaniu żołnierzy", "odstępstwa od rozkazów" oraz "niewłaściwą komunikację z prasą".

Siły Obronne Izraela zawiesiły cały batalion i podkreśliły poszanowanie dla wolności prasy.

Siły zbrojne Izraela poinformowały o zakończeniu dochodzenia w sprawie zachowania żołnierzy, którzy w sobotę użyli siły wobec dziennikarzy stacji CNN i dokonali ich zatrzymania.

Incydent miał miejsce podczas ewakuacji nielegalnej placówki osadniczej w regionie Judei i Samarii na Zachodnim Brzegu.

"Śledztwo wykazało szereg uchybień w zachowaniu żołnierzy wobec reporterów. Stwierdzono uchybienia w normach zachowania, odstępstwa od rozkazów Sił Obronnych Izraela oraz niewłaściwą komunikację z przedstawicielami prasy, naruszającą ustalone procedury" - podało izraelskie wojsko za pośrednictwem X.

"To poważny incydent etyczny, niezgodny z normami i wartościami Sił Obronnych Izraela" - skomentował szef sztabu generalnego armii Izraela Eyal Zamir, informując o zawieszeniu całego batalionu, który był zaangażowany w incydent.

Do incydentu doszło w sobotę, gdy Izrael wysłał wojsko do Judei i Samarii, by zatrzymać trwające tam ataki izraelskich osadników na ludność palestyńską. Według CNN zamiast zapanować nad napastnikami, żołnierze IDF "zaatakowali palestyńskich mieszkańców Tayasir i ekipę CNN relacjonującą wtargnięcie".

Dziennikarze CNN zostali powaleni na ziemię, jednemu z reporterów żołnierz Izraela założył uchwyt utrudniający oddychanie, doprowadzając przy tym do uszkodzenia kamery. Następnie żołnierze podjęli decyzję o zatrzymaniu dziennikarzy, do aresztu trafili także Palestyńczycy.

Kiedy sprawa została nagłośniona przez amerykańskie media, rozkaz o wszczęciu dochodzenia wydał szef sztabu generalnego IDF Eyal Zamir. W komunikacie, opublikowanym w poniedziałek, wojsko przekazało, że działania batalionu były wbrew rozkazom, które ten otrzymał.

"Siły Obronne Izraela szanują i umożliwiają wolność prasy w tym rejonie oraz wyrażają ubolewanie z powodu incydentu, dlatego też natychmiast zawieszono batalion rozmieszczony w tym rejonie" - podało IDF.

Generał Zamir stwierdził, że zachowanie żołnierzy w Judei i Samarii było wbrew przysiędze, składanej przez żołnierzy Izraela.

"Wszyscy złożyliśmy przysięgę żołnierską podczas zaciągu - broń ma być używana wyłącznie w celu wykonania misji, a nigdy w celu zemsty" - przekazał Zamir.

"Nie będziemy tolerować takich incydentów w szeregach Sił Obronnych Izraela" - dodał szef sztabu IDF.

Źródło: CNN

