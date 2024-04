38-letni Polak Grzegorz D. zaatakował w Argentynie żonę rosyjskiego opozycjonisty Maksyma Mironowa - wynika z ustaleń "The Insider". Portal donosi, że przekazał dane mężczyzny polskim organom ścigania, po czym doszło do jego zatrzymania. To dzięki ujęciu D. służby dotarły również do innych polskich przestępców, którzy dotkliwie pobili byłego współpracownika Nawalnego.