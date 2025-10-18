Zaatakował, bo usłyszał rozmowę w języku ukraińskim. Ruch służb

Aneta Wasilewska

Oprac.: Aneta Wasilewska

Łotewska służba bezpieczeństwa VDD wszczęła postępowanie karne przeciwko obywatelowi Łotwy, który werbalnie zaatakował rodzinę rozmawiającym w języku ukraińskim w pociągu w Szwajcarii. Nagranie ze zdarzenia w ostatnich dniach pojawiło się w mediach społecznościowych, zareagowało na nie MSZ Ukrainy.

Mężczyzna usłyszał ukraińskojęzyczną rodzinę i zaatakował. Łotewskie służby wszczęły postępowanie
Mężczyzna usłyszał ukraińskojęzyczną rodzinę i zaatakował. Łotewskie służby wszczęły postępowanieLANSARD Gilles / Hemis.fr, X/Nextamateriał zewnętrzny

W komunikacie łotewska służba bezpieczeństwa VDD powiadomiła, że postępowanie zostało wszczęte w piątek w związku z pojawieniem się w mediach społecznościowych nagraniem, na którym obywatel Łotwy zaatakował rodzinę rozmawiającą w języku ukraińskim.

Jak podano, postępowanie dotyczy art. 78 kodeksu karnego. "O mających na celu podżeganie do narodowej i etnicznej nienawiści i niechęci do Ukraińców oraz związanych z przemocą i groźbami" - wskazuje VDD w komunikacie.

Atak na ukraińskojęzyczna rodzinę. W sieci pojawiło się nagranie

Łotewska służba bezpieczeństwa powiadomiła, że według posiadanych informacji, do zdarzenia doszło 13 października bieżącego roku w pociągu z Interlaken do Spitz w Szwajcarii.

W czwartek portal Ukraińska Prawda informował, że ukraińskojęzyczna rodzinę z dzieckiem została werbalnie i fizycznie zaatakowana przez mężczyznę, który miał pochodzić z Rosji. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające zdarzenie.

Raport policji pokazuje niepokojący trend w Polsce, zdjęcie ilustracyjne
    - Kiedy usłyszał, że rozmawiamy po ukraińsku, zaczął nas obrażać - mówił mężczyzna pochodzący z Białorusi, który znajdował się w pociągu z żoną i dzieckiem.

    W stronę rodziny padły groźby śmierci. Według nich mężczyzna miał pochodzić z Rosji.

    Zdarzenie skomentował Heorhij Tychyj, rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy"Nagranie, w którym rosyjskojęzyczny mężczyzna werbalnie atakuje i grozi ukraińskojęzycznej rodzinie w szwajcarskim pociągu, jest przerażające. To niedopuszczalna mowa nienawiści i nienawiść etniczna" - napisał w serwisie X.

    "Zwróciliśmy się do szwajcarskich organów ścigania z prośbą o zbadanie incydentu i zapewnienie odpowiedniego ukarania. Takie zachowanie nie może być tolerowane" - dodał.

    Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Chin
