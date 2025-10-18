W komunikacie łotewska służba bezpieczeństwa VDD powiadomiła, że postępowanie zostało wszczęte w piątek w związku z pojawieniem się w mediach społecznościowych nagraniem, na którym obywatel Łotwy zaatakował rodzinę rozmawiającą w języku ukraińskim.

Jak podano, postępowanie dotyczy art. 78 kodeksu karnego. "O mających na celu podżeganie do narodowej i etnicznej nienawiści i niechęci do Ukraińców oraz związanych z przemocą i groźbami" - wskazuje VDD w komunikacie.

Atak na ukraińskojęzyczna rodzinę. W sieci pojawiło się nagranie

Łotewska służba bezpieczeństwa powiadomiła, że według posiadanych informacji, do zdarzenia doszło 13 października bieżącego roku w pociągu z Interlaken do Spitz w Szwajcarii.

W czwartek portal Ukraińska Prawda informował, że ukraińskojęzyczna rodzinę z dzieckiem została werbalnie i fizycznie zaatakowana przez mężczyznę, który miał pochodzić z Rosji. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające zdarzenie.

- Kiedy usłyszał, że rozmawiamy po ukraińsku, zaczął nas obrażać - mówił mężczyzna pochodzący z Białorusi, który znajdował się w pociągu z żoną i dzieckiem.

W stronę rodziny padły groźby śmierci. Według nich mężczyzna miał pochodzić z Rosji.

Zdarzenie skomentował Heorhij Tychyj, rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy. "Nagranie, w którym rosyjskojęzyczny mężczyzna werbalnie atakuje i grozi ukraińskojęzycznej rodzinie w szwajcarskim pociągu, jest przerażające. To niedopuszczalna mowa nienawiści i nienawiść etniczna" - napisał w serwisie X.

"Zwróciliśmy się do szwajcarskich organów ścigania z prośbą o zbadanie incydentu i zapewnienie odpowiedniego ukarania. Takie zachowanie nie może być tolerowane" - dodał.

