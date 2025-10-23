Wypowiedź szefa francuskiego sztabu, który objął dowództwo nad siłami zbrojnymi 1 września, przytacza "Le Figaro". Generał Fabien Mandon, tłumacząc potrzebę dalszych "wysiłków zbrojeniowych" kraju, podkreślił, że jest to związane z bezpośrednim zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej.

- Pierwszym celem, jaki wyznaczyłem siłom zbrojnym, jest przygotowanie się na szok za trzy lub cztery lata, który byłby formą testu. Być może taki test istnieje już w formatach hybrydowych, ale może być bardziej brutalny - oświadczył Mandon w trakcie spotkania z członkami Komitetu Obrony.

- Rosja to kraj, który mógłby ulec pokusie kontynuowania wojny na naszym kontynencie i to jest decydujący element w moich przygotowaniach - dodał.

Francuski generał o starciu NATO - Rosja. "Nie mogą nas przestraszyć"

Jak podkreślił szef francuskiego sztabu, jego analiza jest zbieżna z tą, którą niedawno przedstawiły niemieckie służby specjalne. Berlin ogłosił w zeszłym tygodniu, że starcie militarne z Rosją może się rozpocząć jeszcze przed 2029 rokiem, szczególnie w przypadku, gdy Kreml uzna, że Zachód jest słaby i niezdolny do obrony.

- Rosja nie może nas przestraszyć, jeśli chcemy się obronić - stwierdził generał.

Według generała, w związku z rosnącym zagrożeniem, "fundamentalną kwestią" jest stałe zwiększanie budżetu wojskowego i wydatków na zbrojenia.

- Jeśli nasi potencjalni rywale, nasi przeciwnicy, dostrzegą, że poświęcamy wysiłek, aby się bronić i że mamy tę determinację, to mogą się poddać. Jeśli poczuje, że nie jesteśmy gotowi do obrony, nie widzę, co mogłoby go powstrzymać - podkreślił.

