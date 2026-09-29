W skrócie Maricarmen Abascal, która została usunięta z mieszkania w Madrycie z powodu niemożności opłacania podwyższonego czynszu, będzie mogła wrócić do domu po protestach tysięcy ludzi.

Ugoda przewiduje, że czynsz płacony przez 87-latkę nie przekroczy 30 procent jej dochodu netto, a umowa najmu będzie obowiązywać przez osiem lat.

Historia eksmisji seniorki wywołała masowe protesty w Madrycie, które zwracały uwagę na kryzys mieszkaniowy oraz problemy z dostępem do mieszkań w Hiszpanii.

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Prawniczka 87-latki poinformowała o ugodzie zawartej z najemcą mieszkania w rejonie Retiro w centrum Madrytu. Zgodnie z porozumieniem nowy czynsz, który będzie opłacać Maricarmen Abascal, nie może przekraczać 30 proc. dochodu netto wynajmującej. Umowa najmu zostanie podpisana na osiem lat - podał portal LaSexta.

Tym samym kończy się trwający od sześciu lat spór sądowy między właścicielem nieruchomości a seniorką. Jak podkreśliła pełnomocniczka Maricarmen, znaczącą rolę odegrały tutaj tysiące ludzi, którzy w ostatnich dniach protestowali w całym Madrycie przeciwko przymusowej eksmisji seniorki.

Madryt. Historia 87-letniej Maricarmen Abascal

23 września Maricarmen Abascal została na noszach wyniesiona z wynajmowanego przez siebie mieszkania w Madrycie. Zajmowała je od 70 lat, wcześniej żyli tam jej rodzice.

W 2018 roku nieruchomość została sprzedana, a nowy właściciel, powołując się na błędy prawne w dotychczasowych umowach, podniósł seniorce czynsz z 500 na 2650 euro. Następnie opłaty obniżono do 1650 euro miesięcznie, jednak 87-latka nadal nie była w stanie pokryć należności. Jej emerytura wynosiła 1350 euro.

Dług kobiety narastał. W tym czasie przedsiębiorstwo zarządzające budynkiem trzykrotnie próbowało ją eksmitować, jednak sąd blokował te działania. Po wrześniowej eksmisji w mieście wybuchły masowe protesty. Tysiące ludzi wyrażało oburzenie nie tylko postawą najemcy, ale i władz Hiszpanii.

Protesty w Hiszpanii. W tle kryzys mieszkaniowy

Jak podało BBC, tylko przez noc po eksmisji 87-latki przed jej domem znalazło się kilkaset osób. Później protesty rozlały się na ulice w różnych częściach Madrytu. "El Mundo" informował, że w demonstracjach biorą udział dziesiątki tysięcy ludzi.

Dziesiątki tysięcy ludzi maszerują przez centrum Madrytu podczas protestu przeciwko eksmisjom i kryzysowi mieszkaniowemu FRANCESCO MILITELLO MIRTO / NurPhoto AFP

Zgromadzenie zabezpieczało kilka oddziałów policji i pogotowia ratunkowego. - Kwestia mieszkań jest największym problemem, z jakim mamy do czynienia, więc władze powinny w nie inwestować - mówił 40-letni Juan, cytowany przez "El Mundo".

Hiszpańska prasa podawała też apel Maricarmen Abascal ze szpitala. Seniorka zwracała się w nim do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, prosząc, by podczas najbliższego posiedzenia rządu przyjął dekret z mocą ustawy, który stanowiłby "pierwszy krok do likwidacji systemu", który zmusił ją do opuszczenia mieszkania.

Według danych BBC Bank Hiszpanii szacuje, że w kraju brakuje 700 tysięcy domów, opierając się na różnicy między popytem a nową zabudową.

Źródła: LaSexta, BBC, "El Mundo"



