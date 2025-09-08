Za kulisami skaczą sobie do gardeł. Tak człowiek Trumpa miał grozić rywalowi
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent miał zaatakować słownie szefa Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa Billa Pulte. Według relacji świadków groził mu, że go uderzy. Jak donosi Politico, bliscy współpracownicy Donalda Trumpa "starli się w swoistej wojnie o wpływy".
W skrócie
- Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent groził szefowi FHFA Billowi Pulte podczas prywatnego spotkania w Waszyngtonie.
- Konflikt ujawnia rosnące napięcia wśród głównych doradców ekonomicznych prezydenta USA.
- Bessent i Pulte rywalizują o wpływy w otoczeniu Donalda Trumpa, zwłaszcza w kontekście planów prywatyzacji Fannie Mae i Freddie Mac.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Podczas inauguracji Executive Branch - nowego, prywatnego klubu w Waszyngtonie, współtworzonego przez syna Donalda Trumpa, w której uczestniczyło kilkudziesięciu urzędników administracji i bliskich doradców prezydenta USA, doszło do kłótni między sekretarzem skarbu Stanów Zjednoczonych Scottem Bessentem, a szefem Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa (FHFA), Billem Pulte.
Jak opisuje Politico, powołując się na relacje świadków, w trakcie kolacji Scott Bessent w ostrych słowach zaatakował Billa Pulte, zarzucając mu oczernianie przed prezydentem Trumpem.
- Dlaczego, k...a, gadasz o mnie do prezydenta? Pi....l się! - miał powiedzieć Bessent według czterech źródeł cytowanych przez Politico. - Zdzielę cię w twarz - zagroził.
"Pulte wydawał się oszołomiony, a napięta sytuacja skłoniła współwłaściciela klubu i finansistę Omeeda Malika do interwencji" - opisuje Politico.
Awantura wśród bliskich współpracowników Trumpa. "Albo ja, albo on"
Z relacji świadków wynika, że Bessent miał domagać się wyrzucenia Pulte z klubu, grożąc, że jeśli tak się nie stanie, sam opuści lokal.
- Albo ja, albo on. Ty zdecyduj, kto stąd wyleci - miał powiedzieć Malikowi.
- Albo możemy wyjść na zewnątrz - dodał. Gdy Pulte zapytał, "po co mają wyjść na zewnątrz i czy chodzi o rozmowę", Bessent odpowiedział: - Nie, zamierzam skopać ci tyłek.
Ostatecznie obaj zostali rozdzieleni, a dalsza część kolacji przebiegła już bez zakłóceń.
Wojna o wpływy za plecami Trumpa. Media opisują szczegóły
Politico zwraca uwagę, że zarówno Bessent, jak i Pulte utrzymują bliskie stosunki z Donaldem Trumpem i są znani w otoczeniu prezydenta z tego, że otwarcie zabiegają o wpływy i władzę.
Konfrontacja, którą jeden z doradców Trumpa nazwał "szaleństwem", a inny "niezrównoważonym incydentem" - pokazuje zaskakujące napięcia między czołowymi urzędnikami prezydenta USA, zajmującymi się najbardziej wrażliwymi kwestiami gospodarczymi kraju.
Prezydent USA ogłosił w maju, że Bessent, Lutnick i Pulte będą współpracować przy planie prywatyzacji Fannie Mae i Freddie Mac - federalnych organów finansowania budownictwa mieszkaniowego nadzorowanych przez Pulte.
Jak czytamy, "za kulisami, obaj panowie starli się w swoistej wojnie o wpływy, a także o inne kwestie ekonomiczne".
Źródło: Politico