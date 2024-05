"Konwój wolności" paraliżował życie mieszkańców. Pat King stanął przed sądem

Kanadyjski rząd usuwał protestujących z dróg. Korzystał z wyjątkowej drogi prawnej

Czym był "konwój wolności" w Kanadzie?

W analizie opublikowanej w styczniu ubiegłego roku w piśmie "The Journal of Intelligence, Conflict, and Warfare" Caroline Orr Bueno, amerykańska badaczka dezinformacji napisała, odnosząc się do reakcji rosyjskich mediów na kanadyjski "konwój", że "uzasadnione jest przypuszczenie, że istniało zaangażowanie Rosji w konwój ciężarówek z 2022 r.".