Za głośno świętował narodziny syna. Sąsiad zastrzelił go z łuku

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Mieszkający w Genui Javier Alfredo Miranda Romero razem ze znajomymi świętował urodziny swojego drugiego dziecka. Głośne krzyki z ulicy nie spodobały się 60-letniemu sąsiadowi Peruwiańczyka, który najpierw obraził go na tle rasowym, a niedługo później strzelił do niego z łuku. Strzała trafiła w brzuch 41-latka poważnie go raniąc. Mimo interwencji lekarzy mężczyzna zmarł w szpitalu.

