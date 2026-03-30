W skrócie Péter Magyar, lider największej partii opozycyjnej na Węgrzech, nie jest obecny w mediach publicznych od 2024 r. i nie otrzymuje zaproszeń do udziału w ich programach.

Dział prasowy MTVA nie odpowiedział na pytania, dotyczące liczby zaproszeń dla kandydatów, żądając najpierw informacji o finansowaniu redakcji Telex.

Według sondażu niemal dwie trzecie Węgrów chciałoby debaty Orbána z Magyarem przed wyborami, jednak premier odmawia udziału, a publiczne media prezentują głównie osoby związane z rządem.

- Kłamiesz dniem i nocą, nawet gdy ludzie pytają - powiedział Péter Magyar prowadzącemu program w państwowej stacji w 2024 r.

Od tego czasu ani razu nie został zaproszony przez publiczne media.

Wybory na Węgrzech. Péter Magyar nieobecny w mediach publicznych

O to, kiedy ostatni raz nadawca kontaktował się z rywalem Orbána, a także o to, ile razy kandydaci zarejestrowani na listach zostali zaproszeni do udzielenia wywiadu, odkąd 21 lutego rozpoczęła się kampania wyborcza, Telex zapytał dział prasowy MTVA.

Odesłany przez stację komunikat nie przyniósł odpowiedzi na to pytanie. Co więcej, w kontrze dział prasowy zadał pytanie o legalność prośby o dostęp do informacji, oczekiwanych przez Telex.

"Zanim odpowiemy na Państwa pytania w sposób merytoryczny, uważamy za ważne, aby w celu dostarczenia opinii publicznej wyczerpujących i rzetelnych informacji, Państwa redakcja jasno określiła, z jakich źródeł Telex.hu otrzymuje finansowanie zagraniczne i jaki udział te źródła stanowią w jej działalności. Chcielibyśmy wiedzieć, w czyim imieniu żądają danych i czy nie jest to sprzeczne z prawem węgierskim" - napisali przedstawiciele MTVA w odpowiedzi.

Sondaże przedwyborcze na Węgrzech. Przewaga Pétera Magyara

Tymczasem z sondażu, przeprowadzonego przez 21 Research Center pod koniec stycznia wynika, że prawie dwie trzecie Węgrów chciałyby, aby Orbán i Magyar zmierzyli się w debacie przed wyborami, które odbędą się 12 kwietnia.

W miarę trwania kampanii sondażowa przewaga przewodniczącego największej partii opozycyjnej rośnie.

Premier konsekwentnie nie zgadza się, aby wziąć w takim spotkaniu udział. Co więcej, stwierdził nawet, że nie postrzega lidera TISZY jako swojego przeciwnika. Tę rolę przypisał unijnym instytucjom. Jak powiedział, walkę toczy z "brukselskimi szefami jego partii: Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej i Manfredem Weberem, przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej".

Podczas gdy lider opozycji jest przez publiczne media ignorowany, pojawiają się w nich przede wszystkim politycy i osoby powiązane z obozem rządzącym - ministrowie, sekretarze stanu, analitycy bliscy partii Orbána.

