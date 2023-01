Z zoo znikają kolejne zwierzęta. Cztery incydenty w ciągu dwóch tygodni

Oprac.: Krystyna Opozda Świat

W zoo w Dallas (USA) dochodzi do dziwnych zdarzeń. Już czwarty w ciągu ostatnich dwóch tygodni służby wykryły niepokojące zdarzenie na terenie placówki. W jednym przypadku doszło do uśmiercenia zwierzęcia, w innych do wypuszczenia zwierząt na wolność lub ich kradzieży. Służby szukają odpowiedzi, kto stoi za incydentami.

Zdjęcie Dwie tamaryny cesarskie zniknęły z zoo w poniedziałek, zdj. ilustracyjne / JOCHEN LUEBKE/DPA / AFP