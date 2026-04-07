W skrócie Oleg Posternak ocenił, że nawet po ewentualnej wygranej wyborczej Peter Magyar będzie musiał kontynuować twardą politykę Węgier wobec Ukrainy.

Według Posternaka gwałtowna zmiana kursu w stosunkach z Rosją i Ukrainą jest mało prawdopodobna, a wszelkie zmiany będą następować stopniowo.

Peter Magyar zaproponował poprawkę do Konstytucji zakazującą sprawowania funkcji premiera przez więcej niż dwie kadencje, co wykluczyłoby Viktora Orbana z ubiegania się o to stanowisko.

O tym, co potencjalne zwycięstwo Magyara będzie oznaczać dla Ukrainy Oleg Posternak mówił w rozmowie z Kyiv 24.

Jak ocenił analityk, napięcie wywołane kampanią wyborczą na Węgrzech i próba przeciągnięcia wyborców Orbana na swoją stronę sprawią, że lider opozycyjnej partii TISZA nie zrezygnuje od razu z antyukraińskich tendencji Budapesztu.

- Nie zaryzykuje ostrego zerwania z Rosją ani demonstracji działań proukraińskich - mówił Posternak.

Zdaniem stratega "gwałtowna zmiana kursu jest niemożliwa nawet w dłuższej perspektywie". Odchodzenie od polityki Viktora Orbana, jeśli w ogóle nastąpi, będzie przebiegało "stopniowo, elastycznie, ostrożnie".

Węgry. Ekspert: Magyar nie porzuci szybko polityki Orbana

Magyar, według Posternaka, zacznie od "zszycia" podzielonego burzliwymi wyborami społeczeństwa węgierskiego.

- Proszę nie oczekiwać, że Magyar natychmiast zniesie wszelkie ograniczenia autorstwa Orbana wobec nas. Nie stanie się to szybko, być może nie publicznie - zauważył ekspert i przypomniał, że konkurent Orbana był wcześniej jego współpracownikiem a to oznacza, że łączyły ich te same poglądy.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. O uznanie wyborców walczą dotychczasowy premier Viktor Orban oraz lider opozycji Peter Magyar. Pierwszy z rywali ma za sobą silne poparcie z USA.

Na wtorek swoją wizytę w Budapeszcie zapowiedział wiceprezydent USA J.D. Vance. W trakcie podróży polityk spotka się z premierem Viktorem Orbanem i wygłosi przemówienie o "bogatym partnerstwie między Stanami Zjednoczonymi a Węgrami".

Emocje wzbudza też wizyta prezydenta Polski Karola Nawrockiego, który 23 marca spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Budapeszcie. W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 44,7 proc. badanych Polaków oceniło ten ruch negatywnie. Innego zdania było 36,6 proc. ankietowanych.

Wybory na Węgrzech. Magyar chce zmiany konstytucji

Z kolei Peter Magyar niemal na ostatniej prostej kampanii wyborczej wyszedł z zaskakującą propozycją, chcąc wprowadzić poprawkę do Konstytucji.

Proponowana przez jego TISZĘ zmiana miałaby zadziałać wstecz i zabraniać sprawowania funkcji premiera przez więcej niż dwie kadencje. Oznaczałoby to, że Viktor Orban nie mógłby więcej ubiegać się o to stanowisko.

Źródło: Unian

