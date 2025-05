Z podbitym okiem w Białym Domu. Musk zakończył współpracę z Trumpem

Padło pytanie o okoliczności, w których Musk doznał urazu. - Po prostu wygłupiałem się z małym X (synem - red.) i powiedziałem: "no dalej, uderz mnie w twarz". I on to zrobił - relacjonował.

W rozmowę na temat podbitego oka włączył się sam Trump. - To X to zrobił? - dopytywał i żartobliwie przyznał, że "on mógł to zrobić".