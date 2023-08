Z jej rąk ginęły noworodki. Sąd zdecydował w sprawie pielęgniarki

Wielka Brytania. Pielęgniarka zabijała niemowlaki. Jest decyzja sądu

Sąd nie zezwolił na podawanie szczegółów odnoście dzieci do informacji publicznej, jedyne co wiadomo na ten moment, to że pięć ofiar było chłopcami, dwie to dziewczynki. Dwóch chłopców było braćmi z trojaczków.