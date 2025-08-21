Z chmur spadały potoki wody. Zalało nawet suchą część Wenecji

Północne Włochy zalewa fala złej pogody. Potężne nawałnice dotknęły kilka regionów, powodując lokalne podtopienia. W Toskanii w ciągu 12 godzin uderzyło ponad sto tysięcy piorunów. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania skutków nawałnic. Niektórzy po zalanych ulicach pływali na desce. Ucierpiała między innymi stolica kraju.

Północne i środkowe Włochy zmagają się z potężnymi nawałnicami. W Toskanii odnotowano ponad 100 tys. uderzeń piorunów
Północne i środkowe Włochy zmagają się z potężnymi nawałnicami. W Toskanii odnotowano ponad 100 tys. uderzeń piorunówItalia 24H Live-Notizie dall'Italia/DOES odv protezione civile/Facebookmateriał zewnętrzny

  • Potężne nawałnice nawiedziły północne i centralne regiony Włoch, powodując lokalne powodzie i setki interwencji służb ratunkowych.
  • W ciągu 12 godzin w Toskanii odnotowano ponad 100 tysięcy uderzeń piorunów.
  • Podczas gdy północne Włochy mierzą się z burzami i podtopieniami, południe kraju przeżywa falę upałów.
Z powodu fatalnych warunków pomarańczowy alert pogodowy obowiązuje w pięciu regionach na północy i w centrum Włoch. Obejmują one Wenecję Euganejską, Lombardię, Emilia-Romania, Ligurię i Toskanię. Na południu dla odmiany wciąż utrzymują się upały.

Takie burze zdarzają się raz na pół wieku

W Toskanii doszło do prawdziwego oberwania chmury. W Portoferraio w niecałą godzinę spadły 54 litrów wody na metr kwadratowy. W rejonie miejscowości Elba Prato i Grosseto zanotowano "opady i [burzowe] zjawiska, które zdarzają się średnio raz na ponad 50 lat" - napisał na swoim profilu na Facebooku prezydent regionu Eugenio Giani.

W ciągu 12 godzin w Toskanii zanotowano rekordową liczbę ponad 109 tys. uderzeń piorunów - poinformował Giani.

Jasny błysk pioruna rozświetla niebo nad ciemnym miastem u podnóża wzgórza, budynki są lekko oświetlone punktowymi światłami, a całość otacza intensywne, fioletowe światło burzy.
W ciągu 12 godzin w Toskanii zanotowano ponad 109 tys. uderzeń piorunówEugenio Giani/Facebookmateriał zewnętrzny

Chwile grozy przeżyli klienci restauracji w Orbetello, kiedy w pewnym momencie do lokalu wdarła się woda. Z lokalu ewakuowali ich strażacy. W Albinii uratowano kierowcę z tonącego samochodu.

W Grosseto cały czas spływają kolejne doniesienia o powalonych drzewach blokujących ruch oraz prośby o odpompowanie wody z zalanych piwnic. Miejscowi strażacy pomogli opuścić zalany samochód mężczyźnie i dwójce jego dzieci.

    Ponad sto interwencji w Rzymie, zalana sucha część Wenecji

    W nocy ze środy na wtorek niebezpieczne burze nawiedziły również stolicę Włoch. W Rzymie strażacy interweniowali ponad 100 razy, głównie usuwając powalone gałęzie i drzewa oraz wypoompowując wodę z podtopionych terenów. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z południowo-wschodniej części miasta.

    W samej prowincji Pesaro Urbino strażacy otrzymali około 380 próśb o pomoc, a w czwartek od godz. 8 rano interweniowali ponad 50 razy. Na miejscu utworzono sztab kryzysowy, który koordynuje działania miejscowych służb.

    W Mestre, czyli położonej na stałym lądzie części Wenecji, od nocy spadło 130 litrów wody na metr kwadratowy. Na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu widać osobę, która zdecydowała się popływać na desce po zalanych ulicach miasta:

    W okolicznej miejscowości Mira od godz. 2 w nocy zanotowano opady na poziomie 180 litrów wody.

    Podczas gdy północne i centralne Włochy doświadczają gwałtownych burz i ulew i w najbliższym czasie się to nie zmieni, na południu kraju pogoda prezentuje się zupełnie inaczej.

      Burze na północy, upały na południu

      Włoscy synoptycy ostrzegają, że w czwartek niebezpieczna pogoda znowu nawiedzi rejon Ligurii, Lombardii, Emilii-Romanii, Wenecji Euganejskiej i Friuli-Wenecji Julijskiej. Tam ulewy mogą być najsilniejsze. Lokalnie mogą się tworzyć superkomórki burzowe.

      W tym samym czasie mieszkańcy Sycylii i Sardynii na południu Włoch mogą się cieszyć spokojną i słoneczną pogodą. Na Sardynii synoptycy w ciągu dnia spodziewają się od 27 do 32 stopni, a na Sycylii będzie jeszcze goręcej: od 28 do nawet 37 stopni Celsjusza.

      Źródło: Rainews.it, ANSA, Ilmeteo.it

