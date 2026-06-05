W skrócie Xi Jinping odwiedzi w przyszłym tygodniu Koreę Północną, gdzie spotka się z Kim Dzong Unem. Wydarzenie to oceniane jest jako rzadkie i budzi zainteresowanie międzynarodowych mediów.

Będzie to pierwsza zagraniczna podróż Xi Jinpinga w 2026 roku oraz pierwsza wizyta w Pjongjangu od 2019 roku. Według mediów wizytę postrzega się jako okazję do przywrócenia równowagi w relacjach chińsko-północnokoreańskich.

Pojawiły się spekulacje dotyczące potencjalnej roli Xi Jinpinga jako mediatora między Donaldem Trumpem a Kim Dzong Unem, zwłaszcza w kontekście rozmów o denuklearyzacji Korei Północnej.

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Xi Jinping uda się w przyszłym tygodniu na "rzadką wizytę" do Korei Północnej. Będzie ona miała miejsce kilka tygodni po tym, jak chiński przywódca gościł Donalda Trumpa, a następnie Władimira Putina.

Chińska państwowa agencja prasowa Xinhua poinformowała, że do spotkania między Xi Jinpingiem a Kim Dzong Unem dojdzie podczas dwudniowej wizyty państwowej, która rozpocznie się w poniedziałek. Informację potwierdziła też północnokoreańska agencja KCNA.

Xi Jinping spotka się z Kim Dzong Unem. W tle przywrócenie równowagi w relacjach

Wizyta Xi Jinpinga w Korei Północnej - jak zauważyła amerykańska stacja CNN - będzie pierwszym pobytem chińskiego przywódcy w Pjongjangu od 2019 roku. Będzie to również pierwsza zagraniczna podróż Xi w tym roku.

Xi Jinping i Kim Dzong Un spotkali się ostatnio we wrześniu, gdy północnokoreański przywódca był honorowym gościem na paradzie wojskowej w Pekinie. W trakcie wydarzenia obecny był również Władimir Putin, co stanowiło "bezprecedensowy pokaz jedności".

CNN zauważył, że nadchodząca podróż będzie dla Xi kolejną okazją do zaprezentowania się jako "geopolitycznego pośrednika, mającego bezpośrednie kontakty z różnymi stronami międzynarodowych sporów".

Wizyta jest też szansą dla przywódcy, aby naciskać na przywrócenie równowagi w relacjach między Chinami a Koreą Północną oraz zasygnalizować, jak ważne są stosunki z Pekinem w momencie trwających globalnych zmian na arenie politycznej.

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning powiedział w maju, że każda wymiana między Chinami a Koreą Północną "służy interesom obu stron, a także pokojowi i stabilności w regionie".

Xi mediatorem między Kimem a Trumpem? Media: Pojawiły się spekulacje

Sam termin wizyty Xi Jinpinga w Korei Północnej wywołał spekulacje dotyczące ewentualnej roli chińskiego przywódcy jako mediatora między Donaldem Trumpem a Kim Dzong Unem.

Przypomnijmy, że Trump do tej pory spotkał się z północnokoreańskim dyktatorem trzy razy. Miało to miejsce podczas pierwszej kadencji amerykańskiego prezydenta. Wówczas przywódcy rozmawiali przede wszystkim na temat programu nuklearnego Korei Północnej. Trump wielokrotnie wyrażał zainteresowanie wznowieniem tych rozmów.

Kwestia Półwyspu Koreańskiego była też jednym z tematów poruszanych przez Xi i Trumpa podczas trzydniowej wizyty prezydenta USA w Pekinie w maju. W komunikacie Białego Domu stwierdzono wówczas, że obaj przywódcy mają "wspólny cel, którym jest denuklearyzacja Korei Północnej".

Jesienią 2025 roku Kim Dzong Un wyraził gotowość do ponownego spotkania z Donaldem Trumpem, ale jedynie pod warunkiem, że Stany Zjednoczone porzucą chęć denuklearyzacji Pjongjangu.





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