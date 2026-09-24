Xi Jinping przybył do USA. W liście napisał o "ścieżce ku nowej epoce"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

"Musimy wytyczyć właściwą ścieżkę ku nowej epoce, w której dwa wielkie mocarstwa, Chiny i USA, będą pokojowo współistnieć" - napisał w liście opublikowanym z okazji trzydniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych Xi Jinping. Chiński przywódca zaapelował, aby oba państwa stały się "partnerami, a nie rywalami", co pozwoli na "wielkie odrodzenie narodu chińskiego" i "uczynienie Ameryki znów wielką".

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Xi Jinping i Donald Trump idą czerwonym dywanem wśród stojących na baczność żołnierzy z karabinami.
Xi Jinping rozpoczął trzydniową wizytę w USA i wezwał Biały Dom do pokojowej koegzystencjiLiu BinAFP

W skrócie

  • Xi Jinping stwierdził w liście opublikowanym z okazji wizyty w USA, że Chiny i Stany Zjednoczone powinny obrać wspólną drogę pokojowej współpracy, aby osiągnąć odrodzenie Chin i uczynić Amerykę wielką.
  • Chiński przywódca zadeklarował, że oba państwa powinny utrzymywać stabilne relacje oparte na współpracy i pokojowym współistnieniu, a nie na rywalizacji.
  • Xi Jinping rozpoczął trzydniową wizytę w USA, w czwartek został powitany na lotnisku wojskowym Andrews osobiście przez Donalda Trumpa.
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Chińska telewizja państwowa opublikowała list otwarty Xi Jipinga spisany z okazji trzydniowej oficjalnej wizyty w USA. Pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Chin zachęca Biały Dom do zacieśnienia współpracy i pokojowej koegzystencji.

"Chiny i Stany Zjednoczone muszą zbliżyć się do siebie i współpracować na rzecz budowy stabilnych relacji, w których przeważa współpraca, konkurencja ma umiarkowany charakter, różnice zdań są pod kontrolą, a pokój jest realną perspektywą" - napisał Xi Jinping.

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Xi Jinping w USA. "Oba kraje muszą stać się partnerami

Chiński przywódca stwierdził, że pokojowe amerykańsko-chińskie współistnienie oraz zastąpienie konkurencji współpracą doprowadzi do "wytyczenia właściwej ścieżkę ku nowej epoce".

"Oba kraje muszą stać się partnerami, a nie rywalami, aby urzeczywistnić wielkie odrodzenie narodu chińskiego i uczynić Amerykę znów wielką" - przekazał chiński lider.

"Świat się rozwija, epoka się zmienia, ale logika historyczna pokojowego współistnienia Chin i USA pozostaje niezmienna, tak jak nie zmienia się szczere dążenie narodów obu państw do przyjacielskich relacji, a także ogólne oczekiwanie społeczności międzynarodowej wobec Chin i USA" - napisał Xi Jinping.

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Xi Jinping wspomniał w liście także bezpośrednio o Donaldzie Trumpie, wyrażając nadzieję na "pogłębioną wymianę opinii" oraz "poszerzanie możliwości wymiany i współpracy między naszymi krajami we wszystkich dziedzinach".

Jak podała agencja Xinhua, chiński przywódca wylądował w bazie lotnictwa wojskowego Andrews pod Waszyngtonem około godz. 3.00 czasu polskiego i był witany osobiście przez prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta potrwa trzy dni.

Źródło: Xinhua, Reuters

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