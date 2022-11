Xi Jinping: Musimy odrzucić podział świata na zwaśnione bloki

Przywódca Chin Xi Jinping wezwał do odrzucenia "zimnowojennego sposobu myślenia" oraz podziału świata na zwaśnione bloki. W przemówieniu, które miał wygłosić na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Bangkoku Xi zaapelował do liderów biznesu, by "aktywnie angażowali się" w wysiłki Chin na rzecz m.in. reform.

