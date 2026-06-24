W skrócie Awaria systemu łączności GSM-R spowodowała zatrzymanie niemal wszystkich pociągów w Niemczech na około dwie godziny, uniemożliwiając tysiącom pasażerów kontynuowanie podróży.

Przywracanie normalnego funkcjonowania sieci kolejowej trwało jeszcze do poranka, a podróżni napotykali na opóźnienia i odwołania połączeń.

Według niektórych doniesień medialnych, do awarii mogła przyczynić się wadliwa aktualizacja oprogramowania systemu GSM-R, jednak Deutsche Bahn nie ujawniło szczegółów.

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Ruch kolejowy w całych Niemczech został we wtorek wieczorem sparaliżowany przez awarię cyfrowego systemu łączności radiowej GSM-R. Zakłócenia rozpoczęły się po godz. 23. Deutsche Bahn (DB) uruchomiło procedury awaryjne i zdecydowało o zatrzymaniu ruchu kolejowego w całym kraju.

Na około dwie godziny wstrzymano kursowanie niemal wszystkich pociągów - zarówno dalekobieżnych, regionalnych, jak i podmiejskich.

Według początkowych komunikatów Deutsche Bahn wszystkie pociągi miały zostać zatrzymane na stacjach. Jak ustalił jednak portal RTL.de, część składów utknęła również na otwartych torach. W efekcie dziesiątki tysięcy pasażerów zostały pozbawione możliwości kontynuowania podróży.

Choć w nocy ruch został wznowiony, przewoźnicy ostrzegali, że opóźnienia i odwołania połączeń mogą utrzymywać się jeszcze przez wiele godzin.

Utrudnienia na niemieckiej kolei. Co było przyczyną awarii?

Przyczyną zakłóceń była awaria systemu GSM-R, czyli specjalnej sieci łączności wykorzystywanej przez koleje. System odpowiada za komunikację pomiędzy maszynistami, dyspozytorami i służbami zarządzającymi ruchem.

Deutsche Bahn poinformowało w nocy, że udało się zidentyfikować źródło problemu, jednak nie ujawniono szczegółów dotyczących awarii. Rzecznik przewoźnika przekazał jedynie, że "usterka została usunięta, a usługi są stopniowo przywracane".

Prezes Deutsche Bahn Evelyn Palla powiedziała w rozmowie z dziennikiem "Bild", że po wystąpieniu problemów firma uruchomiła system alarmowy. Jak podkreśliła, dzięki temu "udało się ustabilizować sytuację".

Niemcy. Pociągi ruszyły w nocy, ale utrudnienia trwały do rana

W nocy z wtorku na środę reporterzy agencji dpa podróżujący pociągami Deutsche Bahn potwierdzili, że ruch kolejowy został wznowiony. O przywracaniu kursowania informowały także DB Regio Mitte, obsługujące głównie środkową i południowo-zachodnią część Niemiec, oraz berlińska kolej podmiejska S-Bahn.

Przewoźnicy zastrzegali jednak, że powrót do normalnego funkcjonowania sieci kolejowej będzie stopniowy. DB Regio Mitte ostrzegło, że "do czasu normalizacji ruchu kolejowego należy liczyć się z dużymi opóźnieniami oraz doraźnymi odwołaniami pociągów co najmniej do godz. 6 w środę".

Podobne komunikaty pojawiły się również w innych regionach kraju. Deutsche Bahn informowało pasażerów, że przywrócenie regularnych rozkładów jazdy może potrwać jeszcze kilka godzin po usunięciu usterki.

Awaria na niemieckiej kolei. Pasażerowie skarżyli się na brak informacji

Awaria wywołała ogromne utrudnienia dla podróżnych. Na wielu dworcach tworzyły się długie kolejki do punktów informacyjnych, a pasażerowie skarżyli się na niewystarczającą komunikację ze strony przewoźnika.

Choć Deutsche Bahn zapewniało, że wydawane były vouchery na taksówki i noclegi, w niektórych miastach podróżni mieli problem ze znalezieniem wolnych pokoi hotelowych. We Frankfurcie nad Menem pasażerowie informowali, że hotele były całkowicie zajęte.

Pojawiały się również sygnały o niejasnych komunikatach dotyczących kursowania składów. Według relacji przytoczonych przez niemieckie media, jeden z pociągów ICE do Mannheim i Stuttgartu odjechał z Frankfurtu niemal pusty, mimo że na dworcu czekało wielu pasażerów, którzy nie zostali poinformowani o możliwości podróży.

Na głównym dworcu kolejowym w Berlinie podróżni również wskazywali na niedobór informacji. Jednocześnie podkreślali, że pracownicy kolei pozostawali pomocni i starali się wspierać pasażerów w trudnej sytuacji.

Jak jest przyczyna awarii? Podejrzenia dotyczą wadliwej aktualizacji oprogramowania

Choć Deutsche Bahn nie ujawniło jeszcze oficjalnej przyczyny awarii, niemieckie media informują o możliwym błędzie związanym z aktualizacją oprogramowania.

Według nadawcy rbb służby bezpieczeństwa nie zakładają obecnie sabotażu. Coraz częściej wskazuje się natomiast na wadliwą aktualizację systemów informatycznych. Taką możliwość mieli sygnalizować również pracownicy kolei cytowani przez SWR.

GSM-R, którego awaria doprowadziła do paraliżu ruchu, jest podstawowym systemem komunikacji wykorzystywanym przez niemiecką kolej. Jak wyjaśnia operator infrastruktury DB InfraGo, sieć zastąpiła niemal wszystkie analogowe systemy radiowe Deutsche Bahn i odpowiada za bezpieczną komunikację operacyjną oraz zarządzanie ruchem pociągów.





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