Wznieśli toast w święta, nie żyją. Bliscy nie chcą ich pochować

Dawid Skrzypiński

Dawid Skrzypiński

Greta Otteson i Arno Quinton zmarli w Wietnamie po tym, jak w Boże Narodzenie wypili likier dostarczony wcześniej z lokalnej restauracji. Okazało się, że trunek zawierał niebezpieczną substancję. W sprawie zatrzymano barmana, jednak nie postawiono mu zarzutów. Rodzice zmarłej kobiety domagają się "sprawiedliwości". Nie chcą pochować zmarłych do momentu pełnego wyjaśnienia sprawy.

Narzeczeni zmarli po bożonarodzeniowym toaście. Rodzina wciąż ich nie pochowała
Narzeczeni zmarli po bożonarodzeniowym toaście. Rodzina wciąż ich nie pochowałaGreta Ottesonfacebook.com

W skrócie

  • Greta Otteson i Arno Quinton zmarli w Wietnamie po wypiciu limoncello z lokalnej restauracji, które okazało się skażone metanolem.
  • Rodzina domaga się sprawiedliwości i nie chce pochować prochów pary przed wyjaśnieniem sprawy.
  • Restauracja, w której zamówiono trunek, nadal działa, a śledztwo trwa mimo zatrzymania barmana.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Sprawiedliwość dla nas oznaczałaby wskazanie osób odpowiedzialnych i postawienie ich przed sądem - mówią w rozmowie z BBC Paul i Susan Otteson, rodzice 33-letniej Grety, która zmarła w Wietnamie wraz ze swoim narzeczonym Arno po wybiciu skażonego limoncello.

Prochy zmarłych nadal nie zostały złożone do grobu. Rodzice kobiety trzymają je w domu. W salonie domu w Rhandirmwyn w Wielkiej Brytanii ustawiono specjalne kwadratowe torby, a na nich postawiono dwie maskotki - na różowego królika i niebieskiego misia.

- Siedzą z nami w salonie - powiedział Paul Otteson, ojciec zmarłej. - Chcemy dać im spokój, ale czujemy, że nie możemy tego zrobić, dopóki nie poznamy wszystkich odpowiedzi - dodał. Rodzina twierdzi, że nie dostaje żadnych informacji o prowadzonym śledztwie.

Po zakończeniu śledztwa policyjnego Greta i Arno zostaną w końcu pochowani. Miejsce pochówku nie zostało jeszcze ustalone, ale rodzina oświadczyła, że zawsze będą razem.

Wietnam. Zmarli po wypiciu trunku. "Widziała czarne plamy"

Dramat rozegrał się w święta Bożego Narodzenia. 25 grudnia para mieszkająca w Wietnamie napiła się limoncello. Kilka godzin później Greta pisała do rodziców o tym, że "ma strasznego kaca i widzi czarne plamy". Zignorowała sugestie, by zgłosić się do lekarza.

Zobacz również:

Bartłomiej Miecznikowski zmarł w Zakładzie Karnym w Czarnem
Polska

Tajemnicza śmierć w celi. Co się wydarzyło w Zakładzie Karym w Czarnem?

    Kolejnego dnia narzeczeni zostali znalezieni martwi w osobnych pokojach domu w Hoi An. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok okazało się, że śmierć nastąpiła w wyniku zatrucia metanolem.

    Likier został zamówiony we włoskiej restauracji Good Morning Vietnam w Hoi An i dostarczony do domu. Był to prezent świąteczny od rodziców Grety, którzy odwiedzili parę w Wietnamie miesiąc wcześniej. W czasie pobytu kilkukrotnie jedli posiłki i pili limoncello w tym lokalu, razem z Gretą i Arno.

    Wietnam. Barman aresztowany, restauracja dalej funkcjonuje. Rodzina nie kryje oburzenia

    W lutym policja aresztowała barmana pracującego w restauracji za "naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności" poprzez "użycie zużytego alkoholu medycznego o stężeniu 70 stopni wraz z przefiltrowaną wodą, skórką cytryny i białym cukrem do przygotowania dwóch butelek limoncello".

    Zobacz również:

    Tragiczny bilans katastrofy morskiej w Wietnamie
    Świat

    Koszmar w turystycznym raju. Rośnie tragiczny bilans

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz

      Za to przestępstwo grozi karą pozbawienia wolności od siedmiu do 15 lat. Śledczy poinformowali rodzinę, że dochodzenia w Wietnamie trwają długo, a zarzuty mogą być postawione nawet po roku od zatrzymania podejrzanego. Rodzina jest oburzona faktem, że restauracja Good Morning Vietnam w Hoi An nadal funkcjonuje.

      Według organizacji charytatywnej Lekarze bez Granic (MSF) każdego roku w Azji Południowo-Wschodniej setki osób doznają zatrucia metanolem. Portal BBC informuje, że śmierć Grety i Arno nastąpiła kilka tygodni po tym, jak sześć osób zmarło z tego samego powodu z sąsiadującym Wietnamem Laosie.

      Zobacz również:

      Podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka usłyszał zarzuty
      Świat

      Zabójstwo Charliego Kirka. Podejrzany z zarzutami

      Marta Stępień
      Marta Stępień
      Co naprawdę uderzyło w dom w Wyrykach?Polsat News

      Najnowsze