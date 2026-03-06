!criticalCSS &&

"Wzięli zakładników". Ukraina uderza w Węgry, w tle kradzież

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Władze Węgier wzięły siedmiu obywateli Ukrainy za zakładników - przekazał w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Zatrzymani Ukraińcy mieli być pracownikami banku OszczadbankSA. Między Ukrainą a Węgrami trwa spór związany z transportem ropy z Rosji rurociągiem Przyjaźń.

Premier Węgier Viktor Orban i szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Między państwami trwa spór wokół rurociągu Przyjaźń.
Ukraina - Węgry. Poważne oskarżenia wobec Budapesztu, "wzięcie zakładników"MAXYM MARUSENKO / NURPHOTO / ATTILA KISBENEDEKAFP

W skrócie

  • Szef ukraińskiej dyplomacji oskarżył Węgry o "wzięcie zakładników" i kradzież gotówki przewożonej przez zatrzymanych Ukraińców, którzy jechali bankowymi samochodami na trasie Austria-Ukraina.
  • Ukraina żąda natychmiastowego uwolnienia obywateli i zwróciła się do Unii Europejskiej o ocenę działań Węgier jako bezprawnych, dotyczących wzięcia zakładników i rozboju.
  • W reakcji na wstrzymanie dostaw ropy przez rurociąg Przyjaźń Węgry i Słowacja uwolniły rezerwy strategiczne, wstrzymały dostawy na Ukrainę, a Budapeszt zapowiedział blokadę 20. pakietu sankcji UE oraz unijnej pożyczki dla Kijowa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef ukraińskiej dyplomacji oświadczył, że zatrzymani Ukraińcy jechali dwoma samochodami banku na trasie Austria - Ukraina, przewożąc gotówkę w ramach regularnych przewozów.

"Mamy tu do czynienia z wzięciem ich przez Węgry za zakładników i kradzieżą pieniędzy" - ocenił Sybiha.

Ukraina oskarża Węgrów. "Żądanie natychmiastowego uwolnienia"

"Jeśli to jest ta siła, o której mówił dziś premier Viktor Orban, to jest to siła grupy przestępczej. To terroryzm państwowy i wymuszenia" - dodał, komentując zapowiedź Orbana dotyczącą wywarcia na Kijowie presji w sprawie ponownego uruchomienia rurociągu Przyjaźń, którym rosyjska ropa trafia na Węgry przez Ukrainą.

Rurociąg został pod koniec stycznia zaatakowany przez Rosję. Ukraina zapewnia, że został uszkodzony i jest remontowany. Budapeszt z kolei twierdzi, że tranzyt ropy jest celowo przez Kijów wstrzymywany, a rurociąg jest sprawny.

Zobacz również:

Premier Węgier Viktor Orban i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Wojna w Ukrainie

Ukraina miała propozycję dla Orbana. "Węgry wybrały szantaż"

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    "Wysłaliśmy już oficjalną notę z żądaniem natychmiastowego uwolnienia naszych obywateli. Zwrócimy się również do Unii Europejskiej z prośbą o jednoznaczne zakwalifikowanie bezprawnych działań Węgier: wzięcia zakładników i rozboju" - poinformował szef MSZ Ukrainy.

    Rurociąg Przyjaźń. Węgry i Słowacja bez dostaw ropy

    W reakcji na wstrzymanie dostaw ropy Węgry i Słowacja - gdzie również tą drogą trafia surowiec - uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. 

    Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

    Zobacz również:

    Władimir Putin uwolnił dwóch jeńców mających węgierskie obywatelstwo
    Świat

    Akt łaski Władimira Putina. "Możecie zabrać ich ze sobą samolotem"

    Jakub Pogorzelski
    Jakub Pogorzelski
    Pomysł prezydenta na zbrojenia. Szef MON stawia warunekPolsat News

    Najnowsze