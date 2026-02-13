Kennedy wspominał w rozmowie z podcasterem Theo Vonem, że poznali się na spotkaniach dla osób uzależnionych jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Grupa kontynuowała spotkania mimo szerzącego się koronawirusa.

- Nie boję się zarazków. W przeszłości wciągałem kokainę z desek sedesowych. Wiem, że ta choroba (narkomania - red.) mnie zabije, jeśli nie będę jej leczył - co w moim przypadku oznacza codzienny udział w mityngach - wpłynie to negatywnie na moje życie. Dla mnie był to sposób na przetrwanie - powiedział minister zdrowia i opieki społecznej Stanów Zjednoczonych.

Głośne wyznanie ministra zdrowia USA. Tak mówi o swojej trudnej przeszłości

Fragment wywiadu z tą wypowiedzią stał się viralem. Brad Woodhouse, działacz Partii Demokratycznej i szef organizacji Protect Our Care, wezwał ministra do złożenia rezygnacji ze stanowiska. Postać Kennedy'ego od dawna wzbudza kontrowersje - m.in. ze względu na jego sceptycyzm wobec szczepień.

Szef resortu otwarcie mówi o swoich problemach z narkotykami w przeszłości, w tym o pokonaniu trwającego przez 14 lat uzależnienia od heroiny - podała USA Today. W związku z posiadaniem nielegalnych substancji został dwukrotnie aresztowany.

Jak sam opowiada, jego pierwszy kontakt z narkotykami miał miejsce latem 1968 roku, kilka miesięcy po zabójstwie jego ojca. Na jednej z imprez zażył LSD, a gdy później wracał do domu, sąsiedzi zaproponowali mu opioidy.

- Powiedzieli: "Spróbuj tego", a to była kreska krystalicznej metamfetaminy - mówił podczas swojego wystąpienia w Nashville. - Wziąłem to i wszystkie moje problemy zniknęły. Moje uzależnienie rozwinęło się z pełną siłą. Pod koniec lata wstrzykiwałem sobie już heroinę - przez kolejne 14 lat była to moja główna używka.

Przyznał, że jego droga do uzdrowienia zaczęła się po aresztowaniu w 1983 roku, kiedy zdecydował się podjąć leczenie.

- Wiedziałem, że potrzebuję duchowego przebudzenia - kontynuował. - Nie chciałem być tą osobą.

Kennedy dodał, że świadomie zdecydował się oprzeć na wierze w Boga. Przyznał jednak, że zmagał się z pojęciem religii, dopóki nie poznał spojrzenia psychoanalityka Carla Junga na duchowość.

- Codziennie ścielę łóżko, co jest niesamowite - powiedział. - Robię to, bo próbuję budować charakter. Majątek, który gromadzisz, jest iluzją. Długotrwała trzeźwość wymaga oddania, nawet wtedy, gdy w naszym życiu wszystko układa się dobrze.

Od ponad 40 lat Kennedy pozostaje w trzeźwości.

Źródła: USA Today, PAP, Interia

