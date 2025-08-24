Wyznał, czego papieżowi brakuje najbardziej. Brat Leona XIV zabrał głos
- Prowadzenie auta to dla niego coś całkowicie relaksującego - w ten sposób o Leonie XIV mówił w najnowszym wywiadzie jego brat John Prevost. Przy okazji 100 dni pontyfikatu obecnej głowy Kościoła dowiadujemy się również, iż papież chciałby, aby tradycją stały się jego wyjazdy do Castel Gandolfo. Na jaw wyszła też historia o pizzy, która pokonała długą drogę z Chicago aż do Watykanu.
Włoskie media przytaczają fragmenty wywiadu z 70-letnim Johnem Prevostem, wyemitowanego w związku z tym, iż minęło sto dni pontyfikatu pierwszego w historii papieża z USA.
Brat Leona XIV mieszkający na przedmieściach ich rodzinnego Chicago podkreślił, że często rozmawiają przez telefon. Usłyszał od papieża, że chciałby on regularnie wracać do rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem, bo dobrze tam wypoczywa.
- Chce, aby to był stały zwyczaj. Spędził tam dwa tygodnie, a potem wrócił i chce to robić często, bo jest to miejsce relaksu, z dala od tłumów. Tam naprawdę udaje mu się wypocząć i nie musi zawsze nosić papieskiej sutanny - wyjaśnił John Prevost, relacjonując to, co powiedział mu brat.
Mężczyzna dowiedział się ponadto, że Leonowi XIV brakuje możliwości kierowania samochodem. - Prowadzenie auta to dla niego coś całkowicie relaksującego - dodał John Prevost.
Nadmienił, iż zawsze pozwalał swemu młodszemu bratu Robertowi usiąść za kierownicą. - Bo inaczej krytykował to, jak prowadzę - wyznał.
Opowiedział również, że kiedy pewna rodzina z Chicago wysłała papieżowi do Watykanu tamtejszą słynną pizzę w paczce z suchym lodem, dołączając do tego numer telefonu, ten zadzwonił, by podziękować za prezent.
Z wywiadu dowiadujemy się też, że Leon XIV lubi filmy ze szczęśliwym zakończeniem i jest miłośnikiem thrillerów prawniczych, takich jak powieści Johna Grishama.
14 września papież skończy 70 lat. Z tej okazji jego najbliżsi z Chicago wybierają się jesienią do Watykanu.