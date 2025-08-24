Włoskie media przytaczają fragmenty wywiadu z 70-letnim Johnem Prevostem, wyemitowanego w związku z tym, iż minęło sto dni pontyfikatu pierwszego w historii papieża z USA.

Brat Leona XIV mieszkający na przedmieściach ich rodzinnego Chicago podkreślił, że często rozmawiają przez telefon. Usłyszał od papieża, że chciałby on regularnie wracać do rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem, bo dobrze tam wypoczywa.

- Chce, aby to był stały zwyczaj. Spędził tam dwa tygodnie, a potem wrócił i chce to robić często, bo jest to miejsce relaksu, z dala od tłumów. Tam naprawdę udaje mu się wypocząć i nie musi zawsze nosić papieskiej sutanny - wyjaśnił John Prevost, relacjonując to, co powiedział mu brat.

Brat Leona XIV: Papieżowi brakuje możliwości prowadzenia samochodu

Mężczyzna dowiedział się ponadto, że Leonowi XIV brakuje możliwości kierowania samochodem. - Prowadzenie auta to dla niego coś całkowicie relaksującego - dodał John Prevost.

Nadmienił, iż zawsze pozwalał swemu młodszemu bratu Robertowi usiąść za kierownicą. - Bo inaczej krytykował to, jak prowadzę - wyznał.

Opowiedział również, że kiedy pewna rodzina z Chicago wysłała papieżowi do Watykanu tamtejszą słynną pizzę w paczce z suchym lodem, dołączając do tego numer telefonu, ten zadzwonił, by podziękować za prezent.

Sto dni pontyfikatu. Brat papieża zdradził, co lubi Leon XIV

Z wywiadu dowiadujemy się też, że Leon XIV lubi filmy ze szczęśliwym zakończeniem i jest miłośnikiem thrillerów prawniczych, takich jak powieści Johna Grishama.

14 września papież skończy 70 lat. Z tej okazji jego najbliżsi z Chicago wybierają się jesienią do Watykanu.

