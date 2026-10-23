Wywozili z Niemiec tony śmieci do Polski. Proceder ukrócony, zapadł wyrok

Niemiecki sąd skazał w Bawarii dwóch mężczyzn za nielegalne wywiezienie do Polski oraz Czech około 760 ton śmieci - w tym odpadów niebezpiecznych. Proceder trwał od 2024 roku, a odbywał się na polecenie dyrektora przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją. Zdaniem sądu działał on z chęci zysku.

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Nielegalne wysypisko śmieci.
Niemcy. Dwaj mężczyźni skazani za nielegalny transport odpadów do Polski (zdj. ilustracyjne)Maciej Łuczniewski / Forum Agencja FORUM

W skrócie

  • Niemiecki sąd skazał dwóch mężczyzn za nielegalny transport odpadów do Polski oraz Czech.
  • Główny oskarżony, 43-letni dyrektor firmy utylizacyjnej, został skazany na cztery i pół roku pozbawienia wolności. Proceder trwał od 2024 roku.
  • 57-letni współoskarżony, odpowiedzialny za organizację transportów śmieci, otrzymał wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu.
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Sąd Krajowy w Weiden in der Oberpfalz w Bawarii skazał dwóch mężczyzn za nielegalny transport odpadów do Czech i Polski.

Główny oskarżony ma trafić do więzienia na cztery i pół roku, a jego współoskarżony otrzymał karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Nielegalnie przewozili odpady do Czech i Polski. "Działał z chęci zysku"

Jak poinformował w czwartek sąd, 43-letni główny oskarżony był dyrektorem zarządzającym przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów. Sąd uznał, że od 2024 roku na jego polecenie świadomie i nielegalnie wywożono za granicę zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne śmieci.

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W procederze pomagał mu 57-letni współoskarżony, który organizował transporty. Odpady trafiały do Czech i Polski.

Setki ton wywiezionych odpadów

W okresie objętym postępowaniem za granicę przewieziono około 620 ton odpadów innych niż niebezpieczne oraz około 140 ton odpadów niebezpiecznych.

Te ostatnie składały się głównie z baterii oraz powstających z nich odpadów. Według sądu 43-latek działał z chęci zysku. Wyrok nie jest prawomocny.

Bartosz Dudek, Redakcja Polska Deutsche Welle

Artykuł ukazał się na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.

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