W skrócie Niemiecki sąd skazał dwóch mężczyzn za nielegalny transport odpadów do Polski oraz Czech.

Główny oskarżony, 43-letni dyrektor firmy utylizacyjnej, został skazany na cztery i pół roku pozbawienia wolności. Proceder trwał od 2024 roku.

57-letni współoskarżony, odpowiedzialny za organizację transportów śmieci, otrzymał wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu.

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Sąd Krajowy w Weiden in der Oberpfalz w Bawarii skazał dwóch mężczyzn za nielegalny transport odpadów do Czech i Polski.

Główny oskarżony ma trafić do więzienia na cztery i pół roku, a jego współoskarżony otrzymał karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Nielegalnie przewozili odpady do Czech i Polski. "Działał z chęci zysku"

Jak poinformował w czwartek sąd, 43-letni główny oskarżony był dyrektorem zarządzającym przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów. Sąd uznał, że od 2024 roku na jego polecenie świadomie i nielegalnie wywożono za granicę zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne śmieci.

W procederze pomagał mu 57-letni współoskarżony, który organizował transporty. Odpady trafiały do Czech i Polski.

Setki ton wywiezionych odpadów

W okresie objętym postępowaniem za granicę przewieziono około 620 ton odpadów innych niż niebezpieczne oraz około 140 ton odpadów niebezpiecznych.

Te ostatnie składały się głównie z baterii oraz powstających z nich odpadów. Według sądu 43-latek działał z chęci zysku. Wyrok nie jest prawomocny.

Bartosz Dudek, Redakcja Polska Deutsche Welle

Artykuł ukazał się na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.



