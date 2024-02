Wywiad z Putinem. Pierwsza taka rozmowa od rozpoczęcia wojny

Na początku wywiadu Tucker Carlson przekazał, że trwający w sumie ponad dwie godziny wywiad odbył się we wtorek wieczorem. Poinformował, że w czasie rozmowy poruszył on z rosyjskim przywódcą m.in. tematy początku wojny oraz tego, jak może się ona skończyć. Putinowi zostało zadane także pytanie, dlaczego zdecydował się na taki ruch.

Carlson z zapowiedzią. "Przyjechaliśmy, aby przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem"

Wywiad z Putinem był zapowiadany przez Carlsona już kilka dni temu. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się m.in. w opublikowanym przez niego we wtorek nagraniu na platformie X. Zamieścił on wówczas niemal pięciominutowe nagranie z podpisem "dlaczego przeprowadzam wywiad z Władimirem Putinem ".

- Oczywiście przeprowadzenie wywiadu wiąże się z ryzykiem, dlatego zastanawialiśmy się nad tym dokładnie w ciągu ostatnich miesięcy. Robimy to po pierwsze dlatego, że to nasza praca - jesteśmy dziennikarzami. Naszym obowiązkiem jest informowanie ludzi o dwóch latach wojny, która zmienia cały świat, a o której większość Amerykanów nie jest poinformowana - przekonywał Tucker Carlson. Jak dodał, powinni oni być, bo "płacą za nią i to być może w sposób, którego sobie nie uświadamiają".