W skrócie Wiktor Janukowycz mieszka obecnie w Soczi, posługując się prawdopodobnie nazwiskiem Olega Nikołajewicza Leonowa.

Partnerka Janukowycza, Lubow Poleżaj, nabyła liczne nieruchomości w Soczi i okolicach, a rodzina byłego prezydenta posiada majątek obejmujący setki hektarów ziemi i wiele budynków.

W latach 2015-2025 Poleżaj otrzymała wynagrodzenie oraz duże areały gruntów, które wydzierżawiła, a syn Janukowycza Ołeksandr zarabia miliardy rubli dzięki sprzedaży węgla z Donbasu.

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Informacje o aktualnym miejscu pobytu byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, odsuniętego od władzy w wyniku gwałtownej fali protestów w 2014 roku, przekazali pierwotnie dziennikarze Ukrainian Toronto Television. Według ich ustaleń, polityk mieszka obecnie w Soczi wraz ze swoją partnerką Lubow Poleżaj.

Prawdopodobnie posługuje się dokumentami wystawionymi na Olega Nikołajewicza Leonowa. Leonowa to nazwisko panieńskie matki Janukowycza, którym polityk posługiwał się już w przeszłości, m.in. w czasie podróży do Abchazji.

Data urodzenia Leonowa pokrywa się z dniem narodzin byłego prezydenta Ukrainy, a ukraińskim dziennikarzom nie udało się odnaleźć żadnych informacji na temat człowieka, którego tożsamość została prawdopodobnie sfabrykowana dla Janukowycza.

Rosja. Media: Wiktor Janukowycz ukrywa się w Soczi

Redakcja przeanalizowała także zdjęcia z mediów społecznościowych Poleżaj. Wynika z nich, że kobieta przebywa w posiadłości "Grace" przy ulicy Jesaulenki w Soczi. Kompleks zajmuje powierzchnię około trzech hektarów i obejmuje kilka domów, szklarnie, ogród, kaplicę i staw i jest chroniony przez funkcjonariuszy rosyjskiej Federalnej Służby Ochrony.

Partnerka Janukowycza, ukrywająca się pod nazwiskiem Sadykowa, w nieodległej przeszłości nabyła w okolicy posiadłości dwie nieruchomości - działkę i opuszczony pensjonat.

Łącznie podczas pobytu w Rosji kobieta miała stać się właścicielką ponad 370 hektarów ziemi i ponad 2400 metrów kwadratowych nieruchomości, w tym pięciu mieszkań, pięciu domów i czterech innych nieruchomości.

To jednak nie jedyne zakupy rodziny byłego prezydenta - te obejmują setki hektarów i dziesiątki obiektów, w tym 27 tys. metrów kwadratowych nieruchomości położonych m.in. w elitarnej dzielnicy pod Moskwą, należące do synowej Janukowycza. Krewni polityka wpłacili także miliony dolarów na konta bankowe.

Wiktor Janukowycz w Rosji. Ogromny majątek i miliony na koncie

Według ustaleń ukraińskich dziennikarzy, Poleżaj-Sadykowa w latach 2015-2025 sprawowała fikcyjną funkcję kierowniczki kompleksu rolniczego, otrzymując wynagrodzenie na poziomie 50 tys. rubli miesięcznie (ok. 2500 zł po obecnym kursie).

W tym czasie otrzymała 337 hektarów gruntów rolnych, które następnie wydzierżawiła kompleksowi rolniczemu, którym miała kierować, zarabiając ponad 50 mln rubli (2,5 mln zł) w ciągu czterech lat. Kolejne prawie 14 mln rubli (ok. 700 tys. zł) przyniosła jej sprzedaż nieruchomości.

Z kolei syn Janukowycza, Ołeksandr, zarabia miliardy rubli na sprzedaży węgla z okupowanych terytoriów Donbasu. W 2024 roku otrzymał obywatelstwo rosyjskie.

Wiktor Janukowycz w 2014 roku został objęty przez władze ukraińskie listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym m.in. masowych zabójstw i wystąpienia przeciwko porządkowi konstytucyjnemu. W 2019 sąd w Kijowie po zaocznym procesie skazał go na 13 lat pozbawienia wolności za zdradę stanu.

Źródło: The Moscow Times





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