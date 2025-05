Peter Sullivan został aresztowany za zabójstwo 21-letniej barmanki Diane Sindall w 1986 roku. Kobieta padła ofiarą brutalnego ataku w Birkenhead , w pobliżu Liverpoolu, gdy wracała do domu po pracy.

BBC News informuje, że Sullivan, który wziął udział we wtorkowej rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji, "szlochał i zasłaniał usta ręką , gdy usłyszał, że zostanie wypuszczony".

Jeden z orzekających sędziów podkreślił z kolei, że ślady DNA wskazują jednoznacznie, że należą do sprawcy .

Sullivana aresztowano 38 lat, siedem miesięcy i 21 dni temu, co oznacza, że łącznie spędził on w areszcie 14 113 dni - wylicza BBC News. Około roku z tego czasu mężczyzna spędził w areszcie tymczasowym, oczekując na rozprawę.

- Możemy potwierdzić, że DNA nie należy do żadnego członka rodziny Diane, ani do jej narzeczonego w tamtym czasie i uważamy, że może to być kluczowy dowód łączący zabójcę z miejscem zbrodni - mówiła nadinspektor Karen Jaundrill.