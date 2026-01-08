Pele Broberg, lider partii Naleraq, największego ugrupowania opozycyjnego na Grenlandii, otwarcie zakwestionował obecny model dyplomatyczny, w którym Dania pośredniczy w relacjach wyspy z mocarstwami.

"Bez udziału Danii". Polityk z Grenlandii apeluje

Grenlandia, będąca terytorium autonomicznym Królestwa Danii, posiada własny rząd i parlament, jednak kwestie polityki zagranicznej i obronności pozostają w gestii Kopenhagi.

- Zachęcamy nasz obecny rząd do podjęcia dialogu z rządem USA bez udziału Danii. Dania swoją mediacją nastawia wrogo zarówno Grenlandię, jak i Stany Zjednoczone - stwierdził Broberg w rozmowie z agencją Reuters.

Partia Naleraq, która w ostatnich wyborach zdobyła 25 proc. głosów, jest najsilniejszym głosem politycznym wzywającym do szybkiej niepodległości.

Ugrupowanie to proponuje zawarcie z Waszyngtonem umowy o "wolnym stowarzyszeniu". Na mocy takiego porozumienia Grenlandia otrzymałaby amerykańskie wsparcie i ochronę w zamian za przyznanie praw wojskowych, nie stając się jednocześnie terytorium USA.

Relacje USA - Grenlandia. Presja Waszyngtonu

Dyskusja o statusie wyspy nabiera tempa w obliczu działań Donalda Trumpa, który powrócił do pomysłu przejęcia kontroli nad Grenlandią, po raz pierwszy sformułowanego w 2019 roku.

Dla Stanów Zjednoczonych obszar ten ma kluczowe znaczenie ze względu na położenie między Europą a Ameryką Północną, idealne dla systemów obrony przeciwrakietowej, oraz bogate zasoby mineralne, które mogłyby zmniejszyć zależność USA od Chin.

Retoryka Waszyngtonu staje się coraz bardziej zdecydowana. Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News oświadczył, że administracja zamierza dbać o interesy Ameryki, a prezydent jest gotów posunąć się tak daleko, jak będzie to konieczne, aby cel ten osiągnąć.

Grenlandia. Rząd w Nuuk: Musimy przestrzegać prawa

Rząd Grenlandii dystansuje się od propozycji opozycji, wskazując na uwarunkowania prawne. Minister spraw zagranicznych Vivian Motzfeldt podkreśliła, że prowadzenie rozmów z pominięciem Danii nie jest obecnie możliwe.

- Musimy przestrzegać prawa i mamy zasady rozwiązywania problemów w Królestwie - powiedziała polityk dziennikowi "Sermitsiaq".

Wypowiedzi te poprzedzają zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie ministrów spraw zagranicznych Danii i Grenlandii z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Rozmowy mają dotyczyć napięć między sojusznikami z NATO. Szefowa grenlandzkiej dyplomacji wyraziła nadzieję, że spotkanie doprowadzi do ustabilizowania i normalizacji relacji z Waszyngtonem.

