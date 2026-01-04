Korea Północna wystrzeliła w niedzielę kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego - poinformowało południowokoreańskie wojsko.

Do pierwszej w tym roku próby broni doszło przed planowaną podróżą prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga do Pekinu i dzień po schwytaniu przez USA wenezuelskiego przywódcy Maduro.

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) poinformowało, że start nastąpił z rejonu Pjongjangu około godz. 7.50 czasu lokalnego (23.50 w sobotę w Polsce). Pociski pokonały dystans około 900 km i spadły do morza.

"Nasze wojsko utrzymuje postawę pełnej gotowości, ściśle dzieląc się informacjami na temat północnokoreańskich pocisków balistycznych ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią, w warunkach wzmożonego nadzoru" - przekazano w komunikacie JCS.

Japońskie ministerstwo obrony poinformowało, że pociski najprawdopodobniej spadły poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii, po około 18 min lotu.

Korea Północna testuje pociski balistyczne. Analitycy wskazują czynnik prowokujący

Niedzielne testy zbiegły się w czasie z ogłoszeniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa schwytania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro w wyniku szeroko zakrojonej operacji wojskowej. Zdaniem analityków wydarzenie to mogło sprowokować reakcję Pjongjangu.

"Uderzenie USA w Wenezueli i schwytanie prezydenta Maduro może wysłać Kim Dzong Unowi silny sygnał zagrożenia egzystencjalnego i uzasadnienie dalszego utrzymywania broni jądrowej" - ocenił Lim Eul-chul, profesor Instytutu Studiów Dalekowschodnich na Uniwersytecie Kyungnam, cytowany przez agencję Yonhap.

Do testu doszło na kilka godzin przed wylotem prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga do Chin, gdzie ma się spotkać z Xi Jinpingiem.

Ostatnie działania Pjongjangu wpisują się w wzmożoną aktywność militarną reżimu Kima. W ostatnich tygodniach północnokoreański przywódca odwiedził stocznię okrętów podwodnych o napędzie atomowym, nadzorował testy pocisków manewrujących oraz nakazał zwiększenie produkcji rakiet i broni taktycznej.

Poprzedni test rakietowy Korea Północna przeprowadziła 7 listopada ubiegłego roku.

