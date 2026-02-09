Występ gwiazdy na Super Bowl rozwścieczył Trumpa. "Absolutnie okropny"
Występ rapera Bad Bunny'ego w przerwie podczas meczu o Super Bowl był "afrontem" wobec Ameryki i "uderzeniem w twarz" - grzmiał Donald Trump. Prezydenta USA nie było na trybunach sportowych rozgrywek w Kalifornii. "Nikt nie rozumie ani jednego słowa tego kolesia" - stwierdził Trump. Wcześniej Bunny jasno sprzeciwiał się akcjom imigracyjnym w USA.
W skrócie
- Donald Trump skrytykował występ Bad Bunny'ego podczas meczu Super Bowl, nazywając go "afrontem" wobec Ameryki i "uderzeniem w twarz".
- W trakcie koncertu do Bad Bunny'ego dołączyli Lady Gaga i Ricky Martin, a za artystą pojawił się napis "Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość".
- Konserwatywna organizacja Turning Point USA zorganizowała alternatywny koncert, na którym wystąpił Kid Rock.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Bad Bunny, który pochodzi z z Portoryko (terytorium Stanów Zjednoczonych), śpiewał po hiszpańsku.
Donald Trump napisał w sieci społecznościowej Truth Social, że występ artysty podczas meczu finałowego ligi amerykańskiego futbolu NFL w Kalifornii był "absolutnie okropny, jeden z najgorszych w historii!".
Donald Trump grzmi po występie Bad Bunny'ego. "Afront wobec Ameryki"
"To nie ma sensu, jest afrontem wobec wielkości Ameryki, nie reprezentuje naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości" - kontynuował prezydent USA, którego nie było na trybunach w Kalifornii.
"Nikt nie rozumie ani jednego słowa tego kolesia, a tańce są obrzydliwe, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają mecz w całych USA i na całym świecie" - dodał prezydent. Ocenił, że wystąp rapera był "uderzeniem w twarz" USA.
Trump już wcześniej skarżył się, że Bad Bunny jako gwiazda tegorocznego Super Bowl, czyli najważniejszego wydarzenia sportowego roku w USA, to "zły wybór".
Do artysty podczas występu dołączyli Lady Gaga i Ricky Martin. Za raperem widniał napis: "Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość".
Podczas piosenki "NuevaYol" Bad Bunny powiedział: "Boże Błogosław Amerykę". Następnie wymienił Kanadę i nazwy innych krajów Ameryki Południowej i Środkowej oraz jego ojczyzny - Portoryko, a na scenę weszli ludzie z flagami.
Zorganizowali alternatywny koncert. Gwiazdą Kid Rock
Bad Bunny w ubiegłą niedzielę został wyróżniony trzema nagrodami Grammy, w tym za najlepszy album roku. Laureat powiedział ze sceny: - Zanim podziękuję Bogu, powiem: ICE out (ICE, wynoś się).
Funkcjonariusze służb imigracyjnych (ICE) w styczniu zastrzelili dwoje obywateli USA protestujących przeciw akcjom deportacyjnym.
W ostatnich tygodniach Bunny spotkał się z falą krytyki zwolenników Donalda Trumpa, otwarcie sprzeciwiając się akcjom imigracyjnym. Niektórzy z jego krytyków wzywali wręcz do jego deportacji, choć jest on obywatelem USA.
Konserwatywna organizacja Turning Point USA zorganizowała alternatywny koncert w połowie meczu Super Bowl, który określono jako "typowo amerykański". Link do jej transmisji udostępnił m.in. Biały Dom i szef Pentagonu Pete Hegseth. Na tym koncercie główną gwiazdą był Kid Rock, który jest zwolennikiem Donalda Trumpa. Na Youtube transmisja zgromadziła około pięciu milionów widzów.
W meczu finałowym zmierzyli się Seattle Seahawks i New England Patriots. Drużyna Seahawks wygrała z wynikiem 29-13. Szacuje się, że w ubiegłym roku mecz Super Bowl obejrzała rekordowa liczba widzów - 128 milionów.