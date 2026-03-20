Wyspa pogrąża się w chaosie. Mieszkańcy walczą z brakiem prądu i wody
Kuba ponownie zmaga się z poważnymi problemami energetycznymi. W Hawanie od kilkunastu godzin występują przerwy w dostawach prądu, zaledwie dwa dni po usunięciu ogólnokrajowej awarii sieci. Ta sytuacja pogłębia kryzys na wyspie. Brak energii paraliżuje dostawy wody pitnej, a niedobory paliwa utrudniają jej transport do mieszkańców.
W skrócie
- Ponad 1,5 mln mieszkańców aglomeracji Hawany ucierpiało wskutek awarii sieci energetycznej i niedoborów wody pitnej.
- Przerwy w dostawach prądu sparaliżowały przesył wody pitnej w wielu dzielnicach Hawany, a rozwożenie wody cysternami stało się trudniejsze z powodu niedoborów paliwa.
- Władze Kuby poinformowały o ogólnokrajowej awarii sieci elektroenergetycznej, która dotknęła około 10 mln osób, a prezydent Miguel Diaz-Canel przekazał, że wyspa nie otrzymuje ropy od ponad trzech miesięcy.
Według rozgłośni Radio Marti utrzymujące się od kilkunastu godzin przerwy w dostawach energii elektrycznej w Hawanie pojawiają się zaledwie dwa dni po usunięciu ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej, która wystąpiła w poniedziałek.
Czwartkową awarię potwierdziła za pośrednictwem sieci Telegram państwowa firma EELH odpowiedzialna za przesył prądu na terenie aglomeracji Hawany.
"Rozpoczęto już prace służące usunięciu awarii oraz przywróceniu dostaw energii elektrycznej" - przekazała dyrekcja EELH.
Hawana. Mieszkańcy mierzą się z przerwami w dostępach do wody pitnej
Tymczasem jak odnotowało Radio Marti liczne od końca lutego przerwy w dostawach prądu sparaliżowały w wielu dzielnicach Hawany przesył wody pitnej. Wskazało na trwające ponad 20 dni przerwy w regularnych dostawach wody w kilku dzielnicach miasta.
Rozgłośnia odnotowała, że w związku z niedoborami paliwa na wyspie coraz trudniejsze stało się też rozwożenie wody pitnej cysternami na terenie kubańskiej stolicy.
Kuba. Wyspa mierzy się z serią awarii
Przypomnijmy, że USA wstrzymały dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę i zagroziły nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje Kubie ropę.
Kubański prezydent Miguel Diaz-Canel poinformował w ubiegłym tygodniu, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy, a podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne. Diaz-Canel potwierdził też wówczas, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem USA.
W poniedziałek władze Kuby poinformowały o awarii sieci elektroenergetycznej w całym kraju w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym i gospodarczym. Według agencji Reutera awaria dotknęła około 10 mln osób w państwie liczącym około 11 mln mieszkańców.