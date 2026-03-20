W skrócie Ponad 1,5 mln mieszkańców aglomeracji Hawany ucierpiało wskutek awarii sieci energetycznej i niedoborów wody pitnej.

Przerwy w dostawach prądu sparaliżowały przesył wody pitnej w wielu dzielnicach Hawany, a rozwożenie wody cysternami stało się trudniejsze z powodu niedoborów paliwa.

Władze Kuby poinformowały o ogólnokrajowej awarii sieci elektroenergetycznej, która dotknęła około 10 mln osób, a prezydent Miguel Diaz-Canel przekazał, że wyspa nie otrzymuje ropy od ponad trzech miesięcy.

Według rozgłośni Radio Marti utrzymujące się od kilkunastu godzin przerwy w dostawach energii elektrycznej w Hawanie pojawiają się zaledwie dwa dni po usunięciu ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej, która wystąpiła w poniedziałek.

Czwartkową awarię potwierdziła za pośrednictwem sieci Telegram państwowa firma EELH odpowiedzialna za przesył prądu na terenie aglomeracji Hawany.

"Rozpoczęto już prace służące usunięciu awarii oraz przywróceniu dostaw energii elektrycznej" - przekazała dyrekcja EELH.

Hawana. Mieszkańcy mierzą się z przerwami w dostępach do wody pitnej

Tymczasem jak odnotowało Radio Marti liczne od końca lutego przerwy w dostawach prądu sparaliżowały w wielu dzielnicach Hawany przesył wody pitnej. Wskazało na trwające ponad 20 dni przerwy w regularnych dostawach wody w kilku dzielnicach miasta.

Rozgłośnia odnotowała, że w związku z niedoborami paliwa na wyspie coraz trudniejsze stało się też rozwożenie wody pitnej cysternami na terenie kubańskiej stolicy.

Kuba. Wyspa mierzy się z serią awarii

Przypomnijmy, że USA wstrzymały dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę i zagroziły nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje Kubie ropę.

Kubański prezydent Miguel Diaz-Canel poinformował w ubiegłym tygodniu, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy, a podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne. Diaz-Canel potwierdził też wówczas, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem USA.

W poniedziałek władze Kuby poinformowały o awarii sieci elektroenergetycznej w całym kraju w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym i gospodarczym. Według agencji Reutera awaria dotknęła około 10 mln osób w państwie liczącym około 11 mln mieszkańców.

