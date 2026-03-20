Wyspa pogrąża się w chaosie. Mieszkańcy walczą z brakiem prądu i wody

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Kuba ponownie zmaga się z poważnymi problemami energetycznymi. W Hawanie od kilkunastu godzin występują przerwy w dostawach prądu, zaledwie dwa dni po usunięciu ogólnokrajowej awarii sieci. Ta sytuacja pogłębia kryzys na wyspie. Brak energii paraliżuje dostawy wody pitnej, a niedobory paliwa utrudniają jej transport do mieszkańców.

Blackout na Kubie
Blackout na Kubie

W skrócie

  • Ponad 1,5 mln mieszkańców aglomeracji Hawany ucierpiało wskutek awarii sieci energetycznej i niedoborów wody pitnej.
  • Przerwy w dostawach prądu sparaliżowały przesył wody pitnej w wielu dzielnicach Hawany, a rozwożenie wody cysternami stało się trudniejsze z powodu niedoborów paliwa.
  • Władze Kuby poinformowały o ogólnokrajowej awarii sieci elektroenergetycznej, która dotknęła około 10 mln osób, a prezydent Miguel Diaz-Canel przekazał, że wyspa nie otrzymuje ropy od ponad trzech miesięcy.
Według rozgłośni Radio Marti utrzymujące się od kilkunastu godzin przerwy w dostawach energii elektrycznej w Hawanie pojawiają się zaledwie dwa dni po usunięciu ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej, która wystąpiła w poniedziałek.

Czwartkową awarię potwierdziła za pośrednictwem sieci Telegram państwowa firma EELH odpowiedzialna za przesył prądu na terenie aglomeracji Hawany.

Patryk Idziak

    "Rozpoczęto już prace służące usunięciu awarii oraz przywróceniu dostaw energii elektrycznej" - przekazała dyrekcja EELH.

    Hawana. Mieszkańcy mierzą się z przerwami w dostępach do wody pitnej

    Tymczasem jak odnotowało Radio Marti liczne od końca lutego przerwy w dostawach prądu sparaliżowały w wielu dzielnicach Hawany przesył wody pitnej. Wskazało na trwające ponad 20 dni przerwy w regularnych dostawach wody w kilku dzielnicach miasta.

    Rozgłośnia odnotowała, że w związku z niedoborami paliwa na wyspie coraz trudniejsze stało się też rozwożenie wody pitnej cysternami na terenie kubańskiej stolicy.

    Kuba. Wyspa mierzy się z serią awarii

    Przypomnijmy, że USA wstrzymały dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę i zagroziły nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje Kubie ropę.

    Kubański prezydent Miguel Diaz-Canel poinformował w ubiegłym tygodniu, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy, a podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne. Diaz-Canel potwierdził też wówczas, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem USA.

    W poniedziałek władze Kuby poinformowały o awarii sieci elektroenergetycznej w całym kraju w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym i gospodarczym. Według agencji Reutera awaria dotknęła około 10 mln osób w państwie liczącym około 11 mln mieszkańców.

    Dawid Szczyrbowski
    "Wydarzenia": Kościoły jako schrony w przypadku wojny. Nowy pomysł rządzącychPolsat NewsPolsat News

