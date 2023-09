Inspirowana francuskim stylem empire budowla jest częścią osiedla "Elysée". Skojarzenia z paryskimi Polami Elizejskimi są słuszne, bo poza Łukiem także inne okoliczne budynki mocno czerpią z francuskiej estetyki. Stoliki i parasole przy nielicznych kawiarniach przypominają te paryskie, a trotuary zdobią donice z roślinami. Wielbiciele francuskich klimatów - o ile ich na to stać - mogą zamieszkać przy Promenade des Champs-Élysées, w kamienicy z widokiem na Mekong.

To wynik mariażu tego, co współczesna, głodna inwestycji Kambodża kocha najbardziej: zachodniego stylu i chińskich pieniędzy.

Nie tylko stolica Francji była inspiracją dla azjatyckich architektów. Jeśli ktoś preferuje styl anglosaski, wystarczy, że przeniesie wzrok na drugą stronę ulicy. Rozciąga się tam osiedle domów jednorodzinnych "Elite Town". Już same nazwy obsadzonych krzewami ulic nie pozostawiają wątpliwości co do ambicji deweloperów: Harvard Street krzyżuje się z Princeton Road, od której odchodzą ulice Yale, Columbia, Stanford i Berkeley. Mieszkańców nigdzie nie widać, ale przy pobliskiej Elite Road mieści się nowo wybudowana ambasada Korei Południowej i zespół gmachów kanadyjskiej prywatnej szkoły.