Do poniedziałku rozprowadzono szczepionki dla 2,43 mln sztuk bydła, a dodatkowa partia 2,1 mln dawek ma dotrzeć do Korei Południowej we wtorek – poinformowało ministerstwo rolnictwa. Pierwsza partia szczepionek została pilnie przetransportowana drogą lotniczą z Turcji.

Szczepienia krów w Korei. Ucieczka krowy

W celu szybkiego przeprowadzenia akcji szczepień utworzono składające się z ok. 2 tys. osób zespoły wsparcia, które zostaną wysłane do 70 tys. małych, posiadających do 50 krów gospodarstw. Duże będą mogły przeprowadzić szczepienia we własnym zakresie.