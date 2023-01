Wysoko postawiony Rosjanin spłonął w "elitarnej dzielnicy"

Nie żyje Dmitrij Pawoczka, 49-letni Rosjanin, który kierował wydziałem międzynarodowej współpracy edukacyjno-naukowej w jednej z jednostek naukowych należących do Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie. Wcześniej zajmował intratne stanowiska w państwowych koncernach Roskosmos, Suchoj i Łukoil. Media podają, że mężczyzna miał zasnąć z tlącym się papierosem w ręce, co doprowadziło do pożaru w jego luksusowym apartamencie. Nikt inny nie został ranny.

