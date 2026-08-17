Wysłannik Watykanu ma lecieć do Moskwy. Papież wydał polecenie

Karol Płatek

Oprac.: Karol Płatek

Szef watykańskiej dyplomacji abp Paul Richard Gallagher ma w dniach 25-28 sierpnia odwiedzić Moskwę - wynika z doniesień mediów. Dziennik "Niezawisimaja Gazieta" podał, że hierarcha oceni atmosferę w rosyjskiej stolicy przed możliwą wizytą specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej ds. Ukrainy kard. Matteo Zuppiego.

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Arcybiskup Paul Richard Gallagher na tle soboru Wasyla Błogosławionego w Moskwie
Szef watykańskiej dyplomacji ma udać się do MoskwyNHAC NGUYEN / AFPAFP

W skrócie

  • Abp Paul Richard Gallagher, będący szefem watykańskiej dyplomacji, ma odwiedzić Moskwę między 25 a 28 sierpnia.
  • Celem wizyty Gallaghera jest ocena sytuacji w rosyjskiej stolicy przed ewentualnym przyjazdem kardynała Matteo Zuppiego, który ponownie planuje wyjazd do Moskwy we wrześniu.
  • Gallagher ma również zbadać stanowisko rosyjskich władz i Patriarchatu Moskiewskiego przed mianowaniem nowego arcybiskupa katolickiego w Moskwie.
  • Papież Leon XIV ostatnio wyraził troskę o sytuację cywilów w Ukrainie i Rosji, apelując o poszanowanie prawa humanitarnego oraz zaprzestanie ataków na cele cywilne.
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Informacje o planowanej podróży szefa dyplomacji Stolicy Apostolskiej rosyjska gazeta uzyskała od źródeł w katolickiej archidiecezji Matki Bożej Moskwie.

Agencja Ansa zwraca uwagę, że zarówno abp Gallagher, jak i kard. Matteo Zuppi odwiedzili w lipcu Kijów.

Zuppi, który jest specjalnym wysłannikiem Watykanu ds. Ukrainy i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, ma ponownie udać się do Moskwy - prawdopodobnie we wrześniu.

Media: Paul Richard Gallagher ma odwiedzić Moskwę

Według "Niezawisimej Gaziety" wizyta Gallaghera ma służyć m.in. rozeznaniu sytuacji przed potencjalną podróżą kard. Zuppiego.

"Dla Gallaghera ważne jest dokonanie oceny atmosfery w Moskwie po to, aby zapewnić, że wizyta Zuppiego przyniesie konkretne rezultaty i nie doprowadzi do dyplomatycznego impasu" - wskazał rosyjski dziennik.

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Gazeta przypomniała przy tym sytuację z 2023 roku. Rosja odmówiła wówczas rozmów z papieskim wysłannikiem i misją watykańską o politycznych aspektach rozwiązania konfliktu, a działania Watykanu zostały ograniczone do kwestii humanitarnych.

Watykan bada stanowisko Rosji. Drugi powód wizyty Gallaghera

"Niezawisimaja Gazieta" wskazuje również na drugi możliwy cel sierpniowej wizyty. Według dziennika Gallagher miałby zbadać stanowisko rosyjskich władz oraz Patriarchatu Moskiewskiego przed mianowaniem nowego arcybiskupa katolickiego.

W maju 2025 roku z funkcji zrezygnował abp Paolo Pezzi. Odpowiedzialność za archidiecezję moskiewską, obejmującą również diecezje w Saratowie, Irkucku i Nowosybirsku, powierzono w okresie wakatu biskupowi pomocniczemu Nikołajowi Dubininowi jako administratorowi apostolskiemu.

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"Mianowanie zwierzchnika archidiecezji w takim kraju, jak Rosja wymaga delikatnego wybadania gruntu" - podkreśliła rosyjska gazeta.

Watykan. Nowe przesłanie papieża, Leon XIV mówił o Ukrainie i Rosji

Doniesienia o planowanej wizycie pojawiają się kilka dni po kolejnych wypowiedziach Leona XIV dotyczących wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

9 sierpnia podczas modlitwy Anioł Pański papież mówił o "niewinnych osobach zabitych i rannych w Ukrainie i Rosji". Zaapelował o poszanowanie prawa humanitarnego oraz "zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne".

Do obu narodów Leon XIV odniósł się również w sobotę. - Myślę o narodzie ukraińskim i narodzie rosyjskim, obu związanych synowskim oddaniem Świętej Bożej Rodzicielce - powiedział Ojciec Święty.

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