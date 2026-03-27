Wysłannik USA: Reżim w Iranie jest ledwo żywy. "Kocham to w Trumpie"

W skrócie Richard Grenell podczas konferencji CPAC w Teksasie ocenił, że reżim w Iranie jest "ledwo żywy" i poparł decyzję o rozpoczęciu operacji militarnej.

Grenell stwierdził, że dzięki działaniom prezydenta Trumpa Stany Zjednoczone uzyskują większy dostęp do ropy, a ceny ropy mają się ustabilizować po operacji.

Sondaż AP-NORC wskazuje, że sześciu na dziesięciu Amerykanów uważa operację wojskową USA przeciwko Iranowi za "zbyt daleko idącą", a wewnątrz ruchu MAGA widoczne są różne opinie.

- Reżim w Iranie jest ledwo żywy - ocenił w piątek Richard Grenell. Jak mówił, władze w Teheranie stanowiły prawdziwe zagrożenie dla USA, dlatego pozytywnie ocenia decyzję o rozpoczęciu operacji militarnej na Bliskim Wschodzie.

- Kocham to w Trumpie, że chciał się z tym skonfrontować i rozwiązać ten problem - powiedział przedstawiciel prezydenta.

Grenell pierwotnie typowany był jako główny kandydat na szefa dyplomacji USA. Pełniąc rolę specjalnego wysłannika Trumpa, brał udział m.in. w początkowych rozmowach z reżimem Nicolasa Maduro w Wenezueli, po czym jego rola została zmarginalizowana.

USA. Richard Grenell: Reżim w Iranie jest ledwo żywy

Grenell, pytany podczas konferencji środowisk konserwatywnych o wewnętrzne nieporozumienia w związku z wojną w Iranie, uspokajał: - Kocham to, że w ruchu MAGA mamy (różne) opinie. Dzielimy się nimi. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy przejrzyści i staramy się przepracowywać te sprawy.

- Demokraci żądają, by wszyscy się podporządkowali. My tak nie robimy. (…) To, co nas jednoczy, to zaufanie do prezydenta Trumpa - przekonywał.

- Myślę, że wszyscy wiedzą, że prezydent Trump ma dostęp do informacji wywiadowczych, do których my nie mamy. Rozmawia z naszymi sojusznikami - kontynuował Grenell.

Atak na Iran. Richard Grenell: Ceny ropy uspokoją się

Jego zdaniem dzięki działaniom prezydenta Stany Zjednoczone zdobywają "większy dostęp do ropy" w Wenezueli i Iranie. - Wiemy, że tak będzie, bo (Trump) koncentruje się na wyspie Chark - zaznaczył, odnosząc się do irańskiego hubu eksportu ropy.

- Czy jest to nieprzyjemne w krótkiej perspektywie? Oczywiście. Ale koniec końców czy będzie to czymś dobrym? Myślę, że za kilka miesięcy spojrzymy na to z perspektywy i powiemy: dzięki Bogu, że rozwiązaliśmy ten problem, że reżim irański już nie jest zagrożeniem. Ceny ropy uspokoją się - dodał, na co sala zareagowała oklaskami.

- Myślę, że spojrzymy w przeszłość i powiemy: całe szczęście, że nie musimy wydawać dużo pieniędzy na ponowne zajmowanie się tym samym problemem terroryzmu, że weszliśmy szybko, pozbyliśmy się zagrożenia i że możemy czerpać korzyści z tego, że region jest stabilny - przekonywał przedstawiciel Trumpa.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykanie o ataku na Iran

Według badania AP-NORC sześciu na dziesięciu Amerykanów uważa, że operacja wojskowa USA przeciwko Iranowi "poszła zbyt daleko". Mniej więcej połowa Republikanów odpowiedziała, że operacja jest "w sam raz". 20 proc. oceniło, że wojna nie posunęła się wystarczająco daleko, a ok. 25 proc. jest przeciwnego zdania.

Atak na Iran jest mocno krytykowany przez antyinterwencjonistyczne skrzydło ruchu MAGA, w tym kontrowersyjnego publicystę Tuckera Carlsona oraz byłą kongresmenkę Marjorie Taylor Greene, lecz sondaże wskazują na to, że reprezentują oni niewielką część ruchu związanego z prezydentem Trumpem.

